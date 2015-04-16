Тюменец получил ипотечный кредит за 2 часа 45 минут

«Динамичное развитие взаимоотношений Сбербанка с партнерами обеспечивает высокий уровень сервиса, индивидуальный подход и действительно выгодные условия приобретения новой квартиры для покупателей. Активное внедрение технологий электронного документооборота и регулярное обучение позволяют менеджерам по продажам группы компаний „ТИС“ оперативно взаимодействовать с банком и давать профессиональные консультации по кредитным программам Сбербанка. Кроме того, специальные условия кредитования при подаче заявки через офис продаж застройщика и реальная скидка на квартиру при ее покупке за счет ипотеки Сбербанка, позволяют клиенту стать обладателем собственного жилья, сэкономив не только время, но и деньги», — комментирует начальник управления по работе с партнерами Тюменского отделения ОАО «Сбербанк России» Оксана Федоренко.