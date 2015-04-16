Тюменец получил ипотечный кредит за 2 часа 45 минут

Всего 2 часа 45 минут понадобилось менеджерам Сбербанка для рассмотрения и одобрения заявки от тюменца Ивана Латникова, решившего приобрести 1-комнатную квартиру в ЖК «Акварель» (девелопер проекта — группа компаний «ТИС»).
«Мы с женой до сих пор пребываем в легком и приятном шоке, — признался Иван. — Никак не ожидали такой молниеносной, да еще и положительной реакции банка. Пришли в офис продаж, правда уже с документами, специалисты офиса помогли заполнить анкету банка и отправить документы на рассмотрение. А через 2 часа уже получили ответ и через полтора дня вышли на сделку».
Иван — водитель, его жена — программист, зарплаты у супругов невелики, но, по словам Ольги Чернаковой, менеджера банка, которая курировала данный договор, «решающим фактором оказалась положительная кредитная история заемщиков и то, что они оба работают в государственной бюджетной организации». Латниковы стали одними из первых заемщиков получивших ипотечный кредит с участием господдержки, под 11,9% годовых.
Как отмечает Евгения Шабалина, специалист отдела продаж ГК «ТИС», интерес к объектам девелопера, с привлечением заемных (ипотечных) денежных средств у потенциальных покупателей вновь усиливается — этому способствует и постепенное снижение процентных ставок, и объявленная в начале марта совместная акция со Сбербанком. Напомним, что приобретая квартиру по ипотеке Сбербанка, покупатель получает скидку от Застройщика: 4% — на 1-комнатную, 5% — на 2-комнатную и 7% на 3-комнатную квартиру, соответственно.
«Динамичное развитие взаимоотношений Сбербанка с партнерами обеспечивает высокий уровень сервиса, индивидуальный подход и действительно выгодные условия приобретения новой квартиры для покупателей. Активное внедрение технологий электронного документооборота и регулярное обучение позволяют менеджерам по продажам группы компаний „ТИС“ оперативно взаимодействовать с банком и давать профессиональные консультации по кредитным программам Сбербанка. Кроме того, специальные условия кредитования при подаче заявки через офис продаж застройщика и реальная скидка на квартиру при ее покупке за счет ипотеки Сбербанка, позволяют клиенту стать обладателем собственного жилья, сэкономив не только время, но и деньги», — комментирует начальник управления по работе с партнерами Тюменского отделения ОАО «Сбербанк России» Оксана Федоренко.
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