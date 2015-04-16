Сбербанк создает цифровую инфраструктуру для бизнеса

«Этот год в Сбербанке объявлен годом транзакционного бизнеса, мы создаем электронные продукты, которые дают возможность клиентам получать обслуживание без визита в банк. Мы прошли где-то половину пути. В конце этого года мы запустим новый цифровой корпоративный банк. Он создан на основе лучших практик, которые мы изучали за рубежом. Очень много внимания уделили юзабилити, пользовательскому интерфейсу, тому, что действительно удобно клиентам», — рассказал на пресс-конференции в Тюмени директор управления развития удаленных каналов обслуживания корпоративного блока Сбербанка России Михаил Малахов.
Сбербанк не просто развивает цифровые каналы, он создает инфраструктуру для бизнеса, включающую небанковские сервисы. Их тоже можно будет подключить дистанционно. Например, вскоре станут доступны онлайн-бухгалтерия, электронная управленческая отчетность и юридическое сопровождение от Сбербанка.
Кроме того, большое внимание уделяется многоканальности: клиент выбирает, как именно ему удобнее взаимодействовать с банком — заходить на сайт со стационарного компьютера или через мобильное приложение на смартфоне, совершать операции с наличными через банкомат или по-старинке нести деньги в кассу.
«Дистанционное обслуживание обеспечит потребности клиента в повседневном поддержании производственно-хозяйственной деятельности от момента создания бизнеса и на всех этапах его развития, когда он станет крупнейшим. Развитие цифровых каналов и запуск новых электронных продуктов позволит Сбербанку стать одним из мировых лидеров по технологичности и качеству обслуживания корпоративных клиентов», — отметил Михаил Малахов.
Западно-Сибирский банк Сбербанка России стал пилотной площадкой по обслуживанию юридических лиц в режиме 15 часов 5 дней в неделю. «Это первый шаг к переходу на круглосуточное обслуживание корпоративных клиентов, которое мы планируем запустить уже в третьем квартале 2015 года», — сообщил заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.
В настоящее время банк запустил новый продукт дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес». Эта система позволяет корпоративным клиентам при подключении к сети Интернет отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, направлять заявку в банк на предоставление различных услуг.
Для подключения «Сбербанк Бизнес» клиенту достаточно заполнить всего одно заявление в офисе банка. Программное обеспечение для установки на рабочем месте клиент может получить как в банке, так и самостоятельно на официальном сайте Сбербанка. Криптографическая защита информации осуществляется с помощью электронного ключа (токена).
«Данный продукт является заменой АС „СПЭД“. В настоящее время мы переводим на новую систему клиентов среднего и малого бизнеса, не имеющих валютных счетов. Крупные и крупнейшие клиенты, а также клиенты, использующие расчеты в валюте, смогут перейти на новую систему с 1 мая 2015 года», — рассказал Дмитрий Солнцев.
Он отметил, что обслуживание с использованием системы «Сбербанк Бизнес» осуществляется бесплатно, ежемесячная плата за предоставление обслуживания не взимается.