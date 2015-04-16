Сбербанк создает цифровую инфраструктуру для бизнеса

«Этот год в Сбербанке объявлен годом транзакционного бизнеса, мы создаем электронные продукты, которые дают возможность клиентам получать обслуживание без визита в банк. Мы прошли где-то половину пути. В конце этого года мы запустим новый цифровой корпоративный банк. Он создан на основе лучших практик, которые мы изучали за рубежом. Очень много внимания уделили юзабилити, пользовательскому интерфейсу, тому, что действительно удобно клиентам», — рассказал на пресс-конференции в Тюмени директор управления развития удаленных каналов обслуживания корпоративного блока Сбербанка России Михаил Малахов.