Путин: Войны не будет, живите спокойно

«Нет, не будет, живите спокойно», — сказал Путин.
Также президент отметил, что в связи с тем, что Гуково, откуда обращались к Путину россияне, расположено близко к украинской границе, одиночные случаи попадания снарядов имели место.
«Россия выступает за нормальные отношения со всеми государствами как на Востоке, так и на Западе», — заявил также президент.
«Врагов я уже назвал. Это международный терроризм и организованная преступность», — заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что «быть нашими врагами и нашими друзьями одинаково почетно», заявив, что у России один из крупнейших, наряду с США, ядерный потенциал.
«Из участников международного общения мы никого врагами не считаем и никому не рекомендуем считать нас своими врагами», — сказал Путин.
«Прямую линию» президента транслируют федеральные телерадиоканалы, она началась сегодня в полдень.