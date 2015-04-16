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Путин: Войны не будет, живите спокойно

16 апреля 2015, 17:39
Российский президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» заверил жителей Ростовской области, что войны с Украиной не будет.

«Нет, не будет, живите спокойно», — сказал Путин.

Также президент отметил, что в связи с тем, что Гуково, откуда обращались к Путину россияне, расположено близко к украинской границе, одиночные случаи попадания снарядов имели место.

«Россия выступает за нормальные отношения со всеми государствами как на Востоке, так и на Западе», — заявил также президент.

Кроме того, в ходе «прямой линии» Путин ответил на вопрос, кого Россия считает своими врагами.

«Врагов я уже назвал. Это международный терроризм и организованная преступность», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что «быть нашими врагами и нашими друзьями одинаково почетно», заявив, что у России один из крупнейших, наряду с США, ядерный потенциал.

«Из участников международного общения мы никого врагами не считаем и никому не рекомендуем считать нас своими врагами», — сказал Путин.

«Прямую линию» президента транслируют федеральные телерадиоканалы, она началась сегодня в полдень.

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