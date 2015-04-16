Предпринимателя накажут за смерть девочки, утонувшей в бассейне на Яру

«Согласно действующему законодательству эксплуатация водных объектов запрещается без медицинских работников и спасателей. По версии следствия, Рыбин, являясь генеральным директором ООО „Минводы“, в поселке Яр Тюменского района на горячем источнике организовал круглосуточный отдых граждан в бассейне с термальной минеральной водой. При этом в бассейне не был развернут спасательный пост, не обеспечено дежурство медицинских работников и спасателей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.