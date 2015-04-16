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Предпринимателя накажут за смерть девочки, утонувшей в бассейне на Яру

16 апреля 2015, 15:41
В Тюменской области генеральный директор ООО «Минводы» Андрей Рыбин обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Тюмень

В Тюменской области генеральный директор ООО «Минводы» Андрей Рыбин обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Согласно действующему законодательству эксплуатация водных объектов запрещается без медицинских работников и спасателей. По версии следствия, Рыбин, являясь генеральным директором ООО „Минводы“, в поселке Яр Тюменского района на горячем источнике организовал круглосуточный отдых граждан в бассейне с термальной минеральной водой. При этом в бассейне не был развернут спасательный пост, не обеспечено дежурство медицинских работников и спасателей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там отметили, что это и привело к гибели 5-летней девочки. Напомним, трагедия произошла поздно вечером 28 июня 2014 года. Ребенка нашли лежащей на дне бассейна. В момент трагедии в бассейне никого из персонала не было.

Уголовное дело направлено в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.

#Новости#Несчастный случай#Тюмень#Таня#Происшествия
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