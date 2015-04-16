Около 140 памятников погибшим воинам отреставрируют в области

На заседании оргкомитета Наталья Шевчик рекомендовала главам территорий взять под личный контроль вопрос наведения чистоты на могилах ветеранов. «Необходимо все прибрать, уточнить и обновить подписи на мемориальных табличках, поправить оградки. К этой работе надо подключить волонтеров и трудовые коллективы предприятий. 8–9 мая ко всем местам захоронения доступ для родственников, организованных групп школьников и волонтеров, делегаций предприятий и учреждений должен быть свободным. Все могилы участников и ветеранов войны к этому времени надо успеть благоустроить», — заключила она.