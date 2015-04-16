Около 140 памятников погибшим воинам отреставрируют в области

Приведение в порядок площадок памяти в регионе осуществляется по двум направлениям. Первое касается подготовки мест для проведения массовых мероприятий, церемоний возложения цветов, шествий и других патриотических акций.
Как сообщил директор регионального департамента ЖКХ Павел Перевалов на последнем заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования юбилейного Дня Победы, на территории области установлены 44 памятника с элементами «Вечного огня». Четыре монумента — два в Тюмени и по одному в Тобольске и Упорово — действуют в постоянном режиме.
«В этом году в регионе частично отремонтировано или реконструировано почти 140 памятных знаков, комплексов и обелисков погибшим воинам. На эти цели из областного бюджета будет направлено свыше 15 миллионов рублей. Все работы ведутся в плановом режиме, серьезных отставаний нет», — уточнил Павел Перевалов.
Наталья Шевчик акцентировала внимание коллег в муниципальных образованиях, которые подключились к обсуждению посредствам видеосвязи, на четком соблюдении графиков, качественном выполнении работ: «Средства выделены не маленькие, не просто на косметический ремонт, а на серьезную подготовку мест памяти к юбилейным праздничным торжествам. Сегодня установилась плюсовая температура и погода позволяет проводить реставрацию в полном объеме».
Добавим, из областного бюджета средства на ремонт выделялись и для памятников победителям, установленным в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, сообщает пресс-служба главы региона.
Второе большое направление работы по подготовке к юбилею озвучил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В своем блоге он призвал трудовые коллективы всех предприятий и организаций региона выйти на субботники, привести в порядок могилы участников войны на гражданских кладбищах и возложить к ним цветы: «Мы в состоянии взять шефство над местами захоронения ветеранов и всегда поддерживать их в надлежащем виде».
На заседании оргкомитета Наталья Шевчик рекомендовала главам территорий взять под личный контроль вопрос наведения чистоты на могилах ветеранов. «Необходимо все прибрать, уточнить и обновить подписи на мемориальных табличках, поправить оградки. К этой работе надо подключить волонтеров и трудовые коллективы предприятий. 8–9 мая ко всем местам захоронения доступ для родственников, организованных групп школьников и волонтеров, делегаций предприятий и учреждений должен быть свободным. Все могилы участников и ветеранов войны к этому времени надо успеть благоустроить», — заключила она.