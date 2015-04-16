Игрушки-копии оружия предлагают запретить

По мнению Слепака, игрушки не должны быть абсолютными копиями оружия, так как их могут использовать грабители, чтобы напугать людей. Политик приводит факты подобных ограблений газете «Известия», издание сообщает, что МВД РФ рассказывает о случаях ограбления с использованием игрушечного оружия также довольно часто. Например, в апреле 2014 года в городе Кропоткин в Краснодарском крае трое человек ограбили ювелирный магазин, наставив на продавцов игрушечные пистолеты: грабители в масках, угрожая «оружием», заперли двух продавцов в подсобке, обчистили прилавки от ювелирных украшений на 7,9 млн рублей и скрылись. Игрушечные пистолеты они оставили в магазине. В сентябре 2013 года в Подольске были задержаны двое, они ограбили букмекерскую контору с помощью игрушечного оружия. Им было предъявлено обвинение по статье «Разбой». Будучи в масках и угрожая «чем-то, похожим на пистолет», они потребовали у администратора деньги. Испугавшись, девушка отдала не только выручку — 130 тысяч рублей и собственный сотовый телефон. При этом она успела при этом нажать на тревожную кнопку, и преступники были задержаны по горячим следам. В Тюменском регионе таких случаев не отмечено.
А вот в мировой правоохранительной практике есть случаи, когда полиция открывала огонь на поражение по подросткам, путая игрушечное оружие в их руках с настоящим, — говорится в обращении Слепака. — При этом очевидно, что в указанных ситуациях полицейские не имели реальной возможности выяснять, настоящее или игрушечное оружие находится в распоряжении подростков. Но это зарубежные примеры.
Слепак обеспокоен тем, что производство и продажа «детских товаров, являющихся копиями единиц огнестрельного и иного оружия» в России не отрегулированы в должной степени. При этом федеральный закон «О полиции» разрешает сотруднику правоохранительных органов применить оружие против человека, который оказывает сопротивление и угрожает предметом, похожим по внешнему виду на огнестрельное оружие.
«Можно сделать вывод, что законом детально не определены требования к внешнему виду изделий (игрушек, макетов), внешне схожих с настоящим оружием, и этот правовой пробел может привести к серьезным последствиям, по факту реагирования сотрудниками правоохранительных органов в отношении лиц, которые могут своими действиями или чем-либо спровоцировать применение к ним силы», — пишет Владимир Слепак. Он просит Валентину Матвиенко «инициировать внесение необходимых изменений в законодательство, снимающих существующие противоречия».
Во многих странах уже действуют ограничения по игрушечному оружию. В американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси запрещено продавать реалистичные копии огнестрельного оружия. Игрушечные пистолеты должны быть или ярких цветов, или из прозрачной пластмассы. В бразильском штате Сан-Паулу запрещено продавать игрушечное оружие, которое можно принять за настоящий пистолет или винтовку. В Венесуэле запрещена продажа «правдоподобных копий огнестрельного и холодного оружия, которые в силу схожести с настоящими образцами могут использоваться для совершения преступлений». В 1979 году было заключено соглашение между правительственными структурами Швеции (Государственная администрация защиты потребителей) и Национальной ассоциацией продавцов игрушек и другими ассоциациями, связанными с торговлей. По этому соглашению индустрия брала на себя обязательства воздерживаться от продажи и рекламирования всех игрушек, игр и наборов (например, солдатиков), которые отсылают к военным действиям после 1914 года. Реклама игрушек на военную тематику, отсылающих к более ранним периодам, разрешена, но она не должна была быть агрессивной. С 1988 года в странах Евросоюза 7 сентября отмечается «Всемирный день отказа от военной игрушки». Детям предлагают обменять пистолеты и ружья на мягкие игрушки и сладости.
Президент Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина отметила, что точные копии оружия не сертифицируются в России как детские игрушки — это «продукция сувенирной или коллекционной отрасли». По ее словам, оружие составляет незначительную часть в общем обороте игрушек — «меньше 10%». По ее мнению, полностью запрещать игрушечное оружие — бессмысленно.