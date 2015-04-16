Игрушки-копии оружия предлагают запретить

По мнению Слепака, игрушки не должны быть абсолютными копиями оружия, так как их могут использовать грабители, чтобы напугать людей. Политик приводит факты подобных ограблений газете «Известия», издание сообщает, что МВД РФ рассказывает о случаях ограбления с использованием игрушечного оружия также довольно часто. Например, в апреле 2014 года в городе Кропоткин в Краснодарском крае трое человек ограбили ювелирный магазин, наставив на продавцов игрушечные пистолеты: грабители в масках, угрожая «оружием», заперли двух продавцов в подсобке, обчистили прилавки от ювелирных украшений на 7,9 млн рублей и скрылись. Игрушечные пистолеты они оставили в магазине. В сентябре 2013 года в Подольске были задержаны двое, они ограбили букмекерскую контору с помощью игрушечного оружия. Им было предъявлено обвинение по статье «Разбой». Будучи в масках и угрожая «чем-то, похожим на пистолет», они потребовали у администратора деньги. Испугавшись, девушка отдала не только выручку — 130 тысяч рублей и собственный сотовый телефон. При этом она успела при этом нажать на тревожную кнопку, и преступники были задержаны по горячим следам. В Тюменском регионе таких случаев не отмечено.