В Тюмени накажут дезинфектора, травившего тараканов в «Пицца МИА»

Напомним, 22 октября 2014 года около 15 часов 00 минут в подвальном помещении, расположенном по адресу: ул. 50 лет Октября д. 32, города Тюмени была проведена дезинфекция. В результате чего, 38 человек получили отравление, повлекшее причинение легкого вреда здоровью.