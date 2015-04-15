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В Тюмени накажут дезинфектора, травившего тараканов в «Пицца МИА»

15 апреля 2015, 17:38
Следственным отделом по Ленинскому административному округу следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено уголовное дело в отношении дезинфектора ООО СП «Вектор».
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Тюмень

Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Напомним, 22 октября 2014 года около 15 часов 00 минут в подвальном помещении, расположенном по адресу: ул. 50 лет Октября д. 32, города Тюмени была проведена дезинфекция. В результате чего, 38 человек получили отравление, повлекшее причинение легкого вреда здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Об этом сообщает Следственным отделом по Ленинскому административному округу следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Фото: ruwest.ru

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