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Тюменские ветераны и труженики тыла получат тысячи праздничных конвертов

15 апреля 2015, 09:48
Почта России начинает акцию «Благодарность земляков. Тепло ладоней», в рамках которой тюменцы смогут выразить свою признательность ветеранам, сложив для них почтовый конверт в виде легендарного фронтового треугольника.

Школьники Тюменской области на открытых уроках узнают о подвигах военных почтальонов, им расскажут о роли почты во время войны. Всего по стране будет проведено более сотни таких уроков.

Ученики и студенты смогут сложить письма-треугольники, которые в дальнейшем Почта России вместе с персональными поздравлениями от Президента России передаст ветеранам и труженикам тыла накануне Дня Победы. Полученные письма-треугольники они смогут бесплатно и в любой период времени отправить родным и знакомым по всей территории страны. Всего ветераны и труженики тыла юга Тюменской области получат более 26 тысяч праздничных конвертов, сообщает тюменское отделение Почты России.

«В преддверии Дня Победы Почта России становится связующей нитью между поколениями. В рамках акции „Благодарность земляков. Тепло ладоней“ школьники и студенты смогут выразить свое признание ветеранам — тем, кто доблестно защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Молодежь также сможет больше узнать о работе военно-полевой почты и подвиге фронтовых почтальонов, которые, рискуя своими жизнями, доставляли письма-треугольники, соединяя фронт и тыл, объединяя семьи, разлученные войной», — отмечает генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Также, в рамках всероссийской акции «Благодарность земляков. Тепло ладоней» клиенты центрального отделения связи города Тюмени (ул. Республики, 56), смогут в период с 21 по 22 апреля получить у оператора бесплатно (количество бесплатных открыток ограничено, акция действует до момента выдачи последней открытки) открытку с изображением Города-Героя и тут же подписать ее безымянному ветерану. Отметим, что открытку необходимо будет вернуть оператору связи или опустить в один из почтовых ящиков, находящихся внутри отделения.

#Новости#Почта России#Письма#Ветераны#Женя#Общество
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