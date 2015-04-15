Тюменские ветераны и труженики тыла получат тысячи праздничных конвертов

Также, в рамках всероссийской акции «Благодарность земляков. Тепло ладоней» клиенты центрального отделения связи города Тюмени (ул. Республики, 56), смогут в период с 21 по 22 апреля получить у оператора бесплатно (количество бесплатных открыток ограничено, акция действует до момента выдачи последней открытки) открытку с изображением Города-Героя и тут же подписать ее безымянному ветерану. Отметим, что открытку необходимо будет вернуть оператору связи или опустить в один из почтовых ящиков, находящихся внутри отделения.