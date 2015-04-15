Тюменские ветераны и труженики тыла получат тысячи праздничных конвертов

Школьники Тюменской области на открытых уроках узнают о подвигах военных почтальонов, им расскажут о роли почты во время войны. Всего по стране будет проведено более сотни таких уроков.
Ученики и студенты смогут сложить письма-треугольники, которые в дальнейшем Почта России вместе с персональными поздравлениями от Президента России передаст ветеранам и труженикам тыла накануне Дня Победы. Полученные письма-треугольники они смогут бесплатно и в любой период времени отправить родным и знакомым по всей территории страны. Всего ветераны и труженики тыла юга Тюменской области получат более 26 тысяч праздничных конвертов, сообщает тюменское отделение Почты России.
«В преддверии Дня Победы Почта России становится связующей нитью между поколениями. В рамках акции „Благодарность земляков. Тепло ладоней“ школьники и студенты смогут выразить свое признание ветеранам — тем, кто доблестно защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Молодежь также сможет больше узнать о работе военно-полевой почты и подвиге фронтовых почтальонов, которые, рискуя своими жизнями, доставляли письма-треугольники, соединяя фронт и тыл, объединяя семьи, разлученные войной», — отмечает генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.
Также, в рамках всероссийской акции «Благодарность земляков. Тепло ладоней» клиенты центрального отделения связи города Тюмени (ул. Республики, 56), смогут в период с 21 по 22 апреля получить у оператора бесплатно (количество бесплатных открыток ограничено, акция действует до момента выдачи последней открытки) открытку с изображением Города-Героя и тут же подписать ее безымянному ветерану. Отметим, что открытку необходимо будет вернуть оператору связи или опустить в один из почтовых ящиков, находящихся внутри отделения.