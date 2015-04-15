Собака на месте, а деньги жертвовать некуда

Руководитель приюта «Лучший друг» Анна Москвина около года назад рассказывала, что помощь собаки-копилки, созданной торговым центром «Колумб», для них очень значительна. «Мы существуем только за счет деятельности волонтеров и помощи горожан, без какого-либо бюджетного финансирования, ежемесячная сумма около 17 тыс. руб. существенна, она покрывает 20% расходов приюта, эти траты идут на медикаменты и ветеринарные услуги».