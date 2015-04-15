Собака на месте, а деньги жертвовать некуда

Накануне пропала лавочка, расположенная у входа в торговый центр «Колумб» рядом с одной из скульптур, а вместе с ней исчез и ящик-копилка, куда опускали деньги. Об этом сообщила читательница NashGorod.ru Ольга.
В управляющей компании порталу NashGorod.ru пояснили, что лавочка находится на территории «Колумба» и ремонтируется. «Уверен, что завтра утром после открытия „Колумба“ вы увидите ее на обычном месте», — уверил Геннадий Сауков.
Однако корреспондент NashGorod.ru сегодня побывал у «Колумба» и убедился, что важную часть скульптуры пока не вернули на место.
Руководитель приюта «Лучший друг» Анна Москвина около года назад рассказывала, что помощь собаки-копилки, созданной торговым центром «Колумб», для них очень значительна. «Мы существуем только за счет деятельности волонтеров и помощи горожан, без какого-либо бюджетного финансирования, ежемесячная сумма около 17 тыс. руб. существенна, она покрывает 20% расходов приюта, эти траты идут на медикаменты и ветеринарные услуги».