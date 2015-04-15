Следствие: 10-летний Паша ушел из дома из-за семейных конфликтов

Напомним, 10-летний Паша Е. ушел из дома 11 апреля. В последний раз его видели с высокой женщиной в районе Дома Обороны. Родные ребенка заявили о его пропаже в полицию и разместили информацию в социальных сетях. Мальчика несколько дней искали следователи и криминалисты следственного управления СК России по Тюменской области, сотрудники полиции, а также волонтеры общественной организации «Дети Тюменского края».