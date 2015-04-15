Следствие: 10-летний Паша ушел из дома из-за семейных конфликтов

Мальчик Паша, которого искали сотрудники полиции и неравнодушные граждане, ушел из дома из-за семейных конфликтов. Об этом 10-летний тюменец рассказал следователю.
Напомним, 10-летний Паша Е. ушел из дома 11 апреля. В последний раз его видели с высокой женщиной в районе Дома Обороны. Родные ребенка заявили о его пропаже в полицию и разместили информацию в социальных сетях. Мальчика несколько дней искали следователи и криминалисты следственного управления СК России по Тюменской области, сотрудники полиции, а также волонтеры общественной организации «Дети Тюменского края».
Вечером во вторник, 14 апреля, Паша был найден в подъезде одного из домов в районе Дома Обороны. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области отметили, что ребенка удалось найти во многом благодаря неравнодушию тюменцев: в правоохранительные органы поступали многочисленные звонки от жителей города, которые сообщали, что видели мальчика возле бани на улице Полевой.
Нашедшийся Паша рассказал следователю, что ушел из дома в результате семейных конфликтов и все это время ночевал в подъезде. О роли в этой истории женщины, с которой видели мальчика, не сообщается. В настоящее время с ребенком работают психологи.
Следователем выясняются причины и условия, способствовавшие самовольному уходу мальчика из дома.