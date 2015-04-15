Санкции не повлияли на партнерство Тюменской области с Европой

«Мы проводим ежемесячный мониторинг предприятий, проверяя в том числе, какое влияние экономические санкции оказали на их работу. Все экспортные и импортные поставки продолжаются. Единицы отмечают, что им приходится искать аналогичную продукцию в России или среди других стран, которые не объвили санкции, — заявила Ракитина в ходе пресс-конференции. — Большинство предприятий при этом отмечают колебание курса валют, которое влияет на удорожание продукции».
Между тем, отметил начальник управления инвестиционной политики департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Андрей Шальнев, правительство Тюменской области продолжает искать новых выгодных контрактов в поставках оборудования для нефтегазодобычи из зарубежа. В частности, интерес к этой теме проявили нефтегазосервисные компании из Южной Кореи и Китая. 25 марта состоялась презентация Тюменской области в корейском посольстве в Москве. «Каких-то конкретных контрактов пока нет, но сейчас вопрос сотрудничества прорабатывается. Понятно, что китайские инвесторы сейчас ищут партнеров среди предприятий Тюменской области, которые хорошо знают местные рынки, — пояснил Шальнев. — С нашей стороны предлагается перечень площадок, где могли бы поучаствовать зарубежные инесторы, предоставляем некий анализ ситуации на рынке. Сейчас мы активно приглашаем представителей корейских компаний в составе официальных делегаций посетить Тюменскую область. Надеюсь, что в течение 2015 года после конкретных контактов можно будет говорить о конкретных результатах». Помимо традиционного нефтегазового машиностроения Тюменская область рассчитывает на партнерство в сфере логистики, деревообработки, фармацевтики, ряда направлений в переработке сельхозпродукции.
Зарубежные компании, с которыми у Тюменской области уже достигнуты договоренности и открыты предприятия, также не собираются сворачивать производство, отмечают представители Департамента. Речь идет, в частности, о предприятиях «Шлюмберже», «Кнауф-Инсолейшен», «Бейкер-Хьюз», «Шаттдекор» и другие, которые были открыты в регионе до введения экономических санкций и в настоящее время вышли на проектные мощности. «В данном случае какой-то негативной тенденции, чтобы производство замедлилось, не наблюдается. Они достаточно хорошо себя чувствуют, у них есть заказы и по крайней мере мы не слышали, чтобы кто-то из них собирался свернуть или сократить производство, — прокомментировал Андрей Шальнев. — В данном случае ситуация стабильна. Правительство области оказывает регулярную поддержку этим предприятиям, помогая с подбором кадров, решением каких-то иных вопросов».
Как подчеркнули представители департамента, торговля и сотрудничество со странами Европы не замедлилось. Внешнеторговый оборот в зоне Тюменской таможни за 2014 год составил 1,2 млрд. долларов, импорт в этой структуре составил 23,3%, экспортные поставки — 76,7%. При этом за январь—февраль 2015 года торговый оборот между регионом и заграницей увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом, составив 457,5 млн. долларов.
Ведущее место во внешней торговле в 2015 году занимали: Испания — 230,9 млн. долларов (50,4%), США — 61,2 млн. долларов (13,3%), Турция — 35,5 млн. долларов (7,7%), Египет — 30,8 млн. долларов (6,7%), Китай — 29,2 млн. долларов (6,4%), Нидерланды — 15,5% (3,4%).