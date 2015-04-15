Санкции не повлияли на партнерство Тюменской области с Европой

Между тем, отметил начальник управления инвестиционной политики департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Андрей Шальнев, правительство Тюменской области продолжает искать новых выгодных контрактов в поставках оборудования для нефтегазодобычи из зарубежа. В частности, интерес к этой теме проявили нефтегазосервисные компании из Южной Кореи и Китая. 25 марта состоялась презентация Тюменской области в корейском посольстве в Москве. «Каких-то конкретных контрактов пока нет, но сейчас вопрос сотрудничества прорабатывается. Понятно, что китайские инвесторы сейчас ищут партнеров среди предприятий Тюменской области, которые хорошо знают местные рынки, — пояснил Шальнев. — С нашей стороны предлагается перечень площадок, где могли бы поучаствовать зарубежные инесторы, предоставляем некий анализ ситуации на рынке. Сейчас мы активно приглашаем представителей корейских компаний в составе официальных делегаций посетить Тюменскую область. Надеюсь, что в течение 2015 года после конкретных контактов можно будет говорить о конкретных результатах». Помимо традиционного нефтегазового машиностроения Тюменская область рассчитывает на партнерство в сфере логистики, деревообработки, фармацевтики, ряда направлений в переработке сельхозпродукции.