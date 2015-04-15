Путин в прошлом году заработал меньше Якушева

Президент России Владимир Путин заработал 7 654 042 рублей в 2014 году. Об этом свидетельствует декларация о доходах главы государства, опубликованная 15 апреля на сайте Кремля. Годом ранее его доход составил 3,67 млн рублей. Об этом сообщает РБК.
Как следует из документа, Путину по-прежнему принадлежат земельный участок (1,5 тыс. кв. м), квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м.). Российский лидер задекларировал автомобили ГАЗ-М21, ГАЗ-М21 Р, «Ниву» и автомобильный прицеп «Скиф».
О доходах за 2014 год также отчитался премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он задекларировал 8,05 млн рублей. При этом в 2013 году доход премьера составил 4,26 млн рублей.
К сравнению общая сумма доходов губернатора Тюменской области Владимира Якушева за 2014 год составила 8 509 999 рублей. В собственности главы жилой дом (472 кв.м), два земельных участка (2500 и 1796 кв.м), один из которых достался ему в наследство. Как указано на официальном сайте правительства области, Владимир Якушев также получил в наследство еще один жилой дом, квартиру, два гаража и автомобили ВАЗ-21214 и Audi А4.
Фото: vm.ru