Путин в прошлом году заработал меньше Якушева

К сравнению общая сумма доходов губернатора Тюменской области Владимира Якушева за 2014 год составила 8 509 999 рублей. В собственности главы жилой дом (472 кв.м), два земельных участка (2500 и 1796 кв.м), один из которых достался ему в наследство. Как указано на официальном сайте правительства области, Владимир Якушев также получил в наследство еще один жилой дом, квартиру, два гаража и автомобили ВАЗ-21214 и Audi А4.