Помогала сожителю торговать наркотиками — попала в тюрьму

Наркобизнесом Вялкова занималась вместе со своим сожителем. Мужчина приобретал в Интернете большие партии наркотиков и фасовал их на более мелкие дозы. Вялкова подыскивала тайники и размещала в них наркотики, о чем сообщала своему сожителю. Как отметили в пресс-службе прокуратуры области, общение с наркоманами происходило только посредством информационно-телекоммуникационных сетей.