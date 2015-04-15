Помогала сожителю торговать наркотиками — попала в тюрьму

Осуждена женщина, которая распространяла «синтетику» в Тюмени и в Тюменском районе. 38-летняя Светлана Вялкова признана виновной по ч.1 ст.30 п. «а» ч.3 и п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное группой лиц с использованием сети Интернет).
Наркобизнесом Вялкова занималась вместе со своим сожителем. Мужчина приобретал в Интернете большие партии наркотиков и фасовал их на более мелкие дозы. Вялкова подыскивала тайники и размещала в них наркотики, о чем сообщала своему сожителю. Как отметили в пресс-службе прокуратуры области, общение с наркоманами происходило только посредством информационно-телекоммуникационных сетей.
Вскоре о деятельности наркодуэта стало известно сотрудникам правоохранительных органов. В ходе спецмероприятий, проведенных 9 июля 2014 года, Вялкова была задержана. При ней, а также из тайника, сделанного Вялковой накануне, и по месту проживания ее сожителя полицейские изъяли почти 6 граммов синтетических наркотиков.
21 января 2015 года сожитель Вялковой умер, и уголовное дело в отношении него было прекращено.
Суд, с учетом ряда смягчающих обстоятельств (признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка) назначил Вялковой 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.