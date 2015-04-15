Кудрин рассказал о преимуществах повышения пенсионного возраста

По его словам, вопрос повышения пенсионного возраста мало беспокоит тех, кому до пенсии больше 10 лет — они живут другими проблемами, ищут другие источники доходов — акции, недвижимость, вклады, и никто из них не хочет переходить на пенсию в 12 тысяч рублей, которую сейчас реально получают пенсионеры. Это скорее беспокоит тех, кому до пенсии осталось 3–5 лет, тех, кто устал или по причинам плохого здоровья не может продолжать работать.