Кудрин рассказал о преимуществах повышения пенсионного возраста

«Объективно гражданам это выгодно. У нас почему-то это представляется как социально острый проект», — сказал Кудрин журналистам в кулуарах форума Sberbank CIB во вторник.
Он пояснил выгоды такого решения для общества. Во-первых, повышение пенсионного возраста не касается действующих пенсионеров, во-вторых, обеспечить пенсией нынешних пенсионеров без повышения налогов очень трудно. Повышение пенсионного возраста обеспечит повышение пенсии нынешним пенсионерам, они скорее должны быть «за» это решение.
В третьих, это касается ныне работающих граждан. Вопрос — хотят ли работающие граждане уходить на пенсию женщины в 55 лет, мужчины — в 60 лет и получать 12 тысяч рублей в месяц, или они хотят еще поработать и иметь больший доход.
«Для государства лучше им дать право сохранить их работу на высоких ставках (как правило, зарплата людей к концу жизни больше, чем в начале трудового пути), и тем самым они накапливают дополнительные пенсионные права, плюс сама пенсия не становится такой маленькой в отсутствие достаточных налогов», — сказал Кудрин.
По его словам, вопрос повышения пенсионного возраста мало беспокоит тех, кому до пенсии больше 10 лет — они живут другими проблемами, ищут другие источники доходов — акции, недвижимость, вклады, и никто из них не хочет переходить на пенсию в 12 тысяч рублей, которую сейчас реально получают пенсионеры. Это скорее беспокоит тех, кому до пенсии осталось 3–5 лет, тех, кто устал или по причинам плохого здоровья не может продолжать работать.
Кроме того, предполагается, что сам переход на новый пенсионный возраст растягивается на 10 лет. Это решение будет принято не в отношении тех, кто готовится в настоящее время к выходу на пенсию.
«Общество должно понимать, что без такого маневра обеспечить нормальную пенсию для будущих пенсионеров будет невозможно. Если этого не делать, то придется повышать налоги. Если мы хотим социальной стабильности на много лет вперед, нам нужно повышать пенсионный возраст и сохранять накопительную пенсию», — сказал бывший министр финансов РФ.
Он также напомнил, что выступает против отмены обязательной накопительной системы, поскольку это всего на несколько лет откладывает решение о дальнейшем повышении налогов.