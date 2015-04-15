Кладбище и могила стали объектами культурного наследия

Завальное кладбище называется так, потому что оно располагалось при въезде в город, за городским валом, в лесу, по правую руку от дороги на Иркутский тракт. Массово захоронивать на этом кладбище начали в 1773 году. В 1776 г. на кладбище была отстроена каменная церковь Семи отроков Эфесских. К концу XIX века на территории кладбища сформировались зоны: православная, католическая, австрийская и так называемые холерные захоронения. После событий 1917 г. кладбище подверглось активному разграблению, в результате чего были утрачены многие высокохудожественные памятники, придававшие Завальному кладбищу особую мемориальную значимость. В 1939 г. памятники декабристам были поставлены на государственную охрану республиканского значения и отремонтированы. Сегодня Завальное кладбище замыкает историческую часть Тобольска.