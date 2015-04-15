Кладбище и могила стали объектами культурного наследия

В реестр включен жилой дом второй половины 19 века, расположенный по адресу 25-го Октября, 27 в Тюмени. Каменный двухэтажный жилой флигель являлся частью некогда обширного усадебного комплекса, принадлежавшего купцу первой гильдии, коммерции советнику, гласному тюменской городской думы, судовладельцу Антону Васильевичу Колмакову. Усадьба обустраивалась с 1894 г. на приречном участке р. Туры вблизи каменной Ильинской церкви XIX в. на бывшей Ильинской улице.
На усадьбе также размещались главный двухэтажный деревянный дом, конюшня, коровник, каменное двухэтажное здание («пакгауз для товаров»). Сегодня из всего комплекса усадьбы сохранились только деревянный двухэтажный жилой дом и кирпичный двухэтажный жилой дом (флигель).
Как явствует из источников, возведенный в конце XIX в. флигель в на¬чале XX в. подвергся реконструкции. В 1913 г., уже после смерти Антона Ва¬сильевича, его вдова Анна Гавриловна Колмакова произвела «пристройку к существующему каменному двухэтажному флигелю такого же помещения по ул. Ильинской», в результате чего здание удлинилось по красной линии улицы (очевидно, с западной стороны) и получило трехчастную планировку. Тогда же был перестроен деревянный лестничный блок со двора.
В советское время дворовые службы усадьбы были постепенно утрачены, главный дом использовался для административных целей, а флигель — под жилье и для административных нужд. В конце XX в. (1980-е гг.) на месте дворовых деревянных сеней здания появился кирпичный двухэтажный пристрой, почти полностью закрывший северный дворовый фасад, сделана новая лестница.
Сохранившийся главный купеческий дом (ул. 25-го Октября, 25) и отстоящий от него кирпичный флигель (№ 27) расположены на красной линии улицы, в прошлом соединялись оградой и проездными воротами.
Завальное кладбище является объектом культурного наследия регионального значения, как и могила И. П. Менделеева на этом кладбище, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
Мраморное надгробие представляет собой цоколь в виде куба, стоящего на трехъярусном основании. На кубе установлено навершие в виде полукруглого фронтона, на котором укреплен четырехконечный крест. В навершии имеется углубление для иконы. На профилированном кубе с южной стороны надпись: «Коллежскiй совътник Иванъ Павловичъ Менделеевъ Миръ праху твоему».
Завальное кладбище называется так, потому что оно располагалось при въезде в город, за городским валом, в лесу, по правую руку от дороги на Иркутский тракт. Массово захоронивать на этом кладбище начали в 1773 году. В 1776 г. на кладбище была отстроена каменная церковь Семи отроков Эфесских. К концу XIX века на территории кладбища сформировались зоны: православная, католическая, австрийская и так называемые холерные захоронения. После событий 1917 г. кладбище подверглось активному разграблению, в результате чего были утрачены многие высокохудожественные памятники, придававшие Завальному кладбищу особую мемориальную значимость. В 1939 г. памятники декабристам были поставлены на государственную охрану республиканского значения и отремонтированы. Сегодня Завальное кладбище замыкает историческую часть Тобольска.