Авиабилеты за рубеж подешевели

С укреплением курса рубля вырос в апреле по сравнению с мартом и спрос россиян на зарубежный отдых, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Отмечается рост бронирования туров по таким направлениям, как Греция, Испания, Болгария и Италия. При этом до приличных показателей 2014 года все равно пока еще далеко.