Авиабилеты за рубеж подешевели

Ценообразование авиабилетов на международные рейсы меняется каждый вторник. Сегодня ночью курс иностранной валюты, используемый в формировании стоимости, снова будет пересчитан IATA. На всю следующую неделю доллар станет дешевле на 7,89 процента (52,5 рубля), а евро — на 10,4 процента (56 рублей). По словам отраслевых экспертов, такое снижение наблюдается уже восьмую неделю подряд.
С укреплением курса рубля вырос в апреле по сравнению с мартом и спрос россиян на зарубежный отдых, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Отмечается рост бронирования туров по таким направлениям, как Греция, Испания, Болгария и Италия. При этом до приличных показателей 2014 года все равно пока еще далеко.
Рубль начал укрепляться к доллару и евро примерно с начала февраля 2015 года после серьезного падения в конце 2014 — начале 2015 года. Два месяца назад за один доллар давали почти 70 рублей, теперь — меньше 52 рублей, за евро — 78 и 55 рублей соответственно.
Фото: airget.ru.com