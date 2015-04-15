Андрей Алферов: Обрушение дома не повлияет на рынок недвижимости Тюмени

Рынок вторичного жилья в Тюмени сегодня четко делится на два пласта: жилье старого фонда и готовые новостройки. Конечно, симпатичнее те самые новые дома, только находятся они в отдаленных районах, а в центре города зачастую предлагаются лишь постройки старого фонда. На что обратить внимание при выборе вторичного жилья, рассказал менеджер отдела продаж федеральной риелторской компании «Этажи» Андрей Алферов.
Он работает в компании около 4 лет и уже вошел в список наиболее результативных риелторов, поэтому опыт его пригодится тем, кто сегодня думает о покупке нового старого жилья.
— Что сейчас происходит на рынке вторичной недвижимости Тюмени?
— Жилого фонда старой недвижимости в Тюмени предостаточно — это, по большей части, центр города и некоторые поселки, которые уже приросли к Тюмени. Центр — это пиковое, удобное место. А, как говорят наши коллеги из США, на стоимость недвижимости влияет лишь ее месторасположение. Если выбирать по качеству жилья: новые лифты, детские площадки и так далее — то это уже не в центре — это по большей части в новых микрорайонах с, так называемыми, «вторичными новостройками» — квартирами в новых, но готовых домах. И люди чаще голосуют рублем все-таки в пользу этого самого нового жилья вторичного рынка.
— То есть люди готовы сами уехать из центра в микрорайоны? Странно, когда расселяют из ветхого по каким-то программам, нередко люди упираются — только не в микрорайоны.
— Бывает, что человек продает квартиру в центре, и уже не желает въехать снова в «хрущевку», он выбирает обычно все-таки жилье новее, но не в центре. Но есть и другие люди, которые не могут уйти от сложившегося районного быта и остаются в центре, пусть и не в новом доме. Ситуация с расселением действительно такова: люди критично подходят к предоставляемому жилью.
— Как все все-так перераспределяется спрос?
— Центр всегда пользовался и пользуется спросом, даже если говорить о достаточно старых домах, таких как «хрущевки» и «брежневки», они имеют свои недостатки и плюсы. Например, такая квартира подходит для студента, который учится в центре города и не является владельцем авто. Квартиру в центре нередко покупают пенсионерам, которые здесь и жили, у них здесь сформировался свой круг общения — те же поликлиники им здесь привычны. Также квартира в центре для сдачи в аренду в любом состоянии будет востребована.
— Сейчас по-прежнему покупают квартиры для сдачи в аренду?
— Да. Люди, которые стремятся куда-то вложить деньги, есть всегда. Недвижимость в любом случае дает прибыль и защищает от инфляции, недвижимость — всегда актив. Я сомневаюсь, что кто-то пожалел, что когда-то купил квартиру.
— А вы можете как-то прокомментировать, почему семьи с детьми покупают квартиры в микрорайонах, где здесь и сейчас нет или не хватает школ и детских садов, а потом жалуются и собирают подписи, чтобы им построили необходимую инфраструктуру? Ведь, например, в центре города в некоторых школах набирают два первых класса, а в Тюменском микрорайоне их больше десятка…
— Покупатель делает выбор сам, я лишь предлагаю варианты, и задача здесь — уложиться в бюджет клиента. Мне важно, чтобы человек сделал выбор, который его устроит. У каждой семьи ведь разные потребности: для одних в приоритете большая кухня, для других — большая лоджия, для третьих — детский сад, для четвертых важно быть рядом со своими родителями, а кому-то ближе к работе, кто-то против соседей-переселенцев из ветхого жилья или получивших квартиру по дарственной, и так далее.
Напротив того же Тюменского микрорайона есть вполне добротные дома и дворы с детсадами и школами, там есть и неплохие квартиры на продаже. Но выбор — за клиентом.
— А как вы считаете, ситуация с обрушением части дома на Харьковской, 52а как-то повлияет на выбор покупателей? Не будут ли они бояться приобретать подобное жилье?
— Я сомневаюсь, что это событие как-то особенно повлияет на рынок, все зависит от того, как за домом ухаживают, как его обслуживают. В Тюмени есть дома, которым и 200 лет, и они не рушатся.
— А есть квартиры-пансионаты вроде обрушенного дома на продаже в районе Харьковской-Минской?
— Да, их достаточно много. Та серия пансионатов, которая там представлена, есть в ближайшем радиусе. Есть жилплощади в довольно приличном состоянии.
— Подобные квартиры, пансионаты, комнаты, общежития — это же не самое лучшее жилье …. Почему люди приобретают такое?
— Мы бы все хотели жить в трехкомнатной квартире и в центре города, желательно с видом на Туру или Свято-Троицкий монастырь, но живем мы все-таки по средствам. Общежитие — наименее комфортный вариант жилья с самой дорогой ценой за квадратный метр, но для определенных людей в нем есть свои плюсы. Например, это то жилье, которое человек может себе позволить, даже не прибегая к ипотеке. Тех, у кого есть 500–800 тысяч рублей в разы больше, чем тех, у кого есть 2–3 млн на квартиру однокомнатной квартиры в центре.
— Я замечаю, что на пансионатах и общежитиях очень часто висят объявления о продаже. Сложилось впечатление, что их постоянно перепродают. Это так?
— Общежитие и пансионат для человека, у которого есть цель, который растет по карьерной лестнице, — это временная перевалочная база. И это, я считаю, правильно. После этого жилья он купит квартиру, затем расширит ее со временем.
Пансионат можно также оставить для получения дохода. Допустим, если сдавать однокомнатную «хрущевку» в центре, можно запросить 15 тысяч рублей при стоимости квартиры 2–2,2 млн рублей, а пансионат может стоить 700 тысяч, а сдавать в аренду его можно за 8 тысяч рублей. Рентабельность, по сути, выше.
Покупают общежития также при разводах, разъездах семьи — если они жили в «двушке», и средств особо нет, то, нередко кому-то приходится приобретать пансионат.
— А бывает так, чтобы человек пришел в агентство за квартирой, а купил пансионат?
— У человека, как правило, не стоит задача купить что-то максимально дешево, задача — приобрести максимально качественное за свой бюджет. Поэтому таких случаев в моей практике не было. А вот, наоборот, бывало. Приходит покупатель за пансионатом — мы изучаем рынок. Но зачем приобретать комнату, делать в ней ремонт, покупать и встраивать мебель, а позже понять, что из такой жилплощади человек уже вырос, и нужно искать возможность купить квартиру? — это даже дороже получается, чем купить однокомнатную квартиру сразу, тем более, что инструменты для этого есть, та же ипотека.
— На что нужно обратить внимание при покупке вторичного жилья старого фонда и фонда поновее?
— Особой разницы в фонде нет. Я бы советовал обратить внимание при покупке жилья на состояние дома, придомовой территории. Отметить для себя тот факт, что в квартире вы можете сделать ремонт, а привести оперативно в порядок придомовую территорию, подъезд и лифт будет непросто. Присмотреться нужно и к соседям, ведь их вряд ли сменишь. Важно изучить состояние инженерных сетей и историю перехода права — юридическую сторону — чтобы не было шанса остаться без квартиры. Весомое преимущество здесь есть у «Этажей» — мы берем ответственность, даем гарантию на год.
— А почему вы бы выбрали «вторичку» для себя?
— Я бы выбрал ее, потому что пройдена первая волна ремонтов, и соседей с перфоратором не должно быть много. Хотя тот факт, что люди иногда делают ремонт, — вполне нормальный. У вторичного жилья зачастую более богатая и сложившаяся инфраструктура. Скорее всего, я выбрал бы готовую новостройку, которая тоже, по сути «вторичка» — дом новый, но в нем можно жить прямо сейчас, и не откладывать свою жизнь на год или два для достройки дома и ремонта.
Подбирайте жилье по потребностям. На сегодня около 11 тысяч квартир предлагается на рынке вторичного жилья и примерно столько же — в новостройках.