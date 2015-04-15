Андрей Алферов: Обрушение дома не повлияет на рынок недвижимости Тюмени

— Мы бы все хотели жить в трехкомнатной квартире и в центре города, желательно с видом на Туру или Свято-Троицкий монастырь, но живем мы все-таки по средствам. Общежитие — наименее комфортный вариант жилья с самой дорогой ценой за квадратный метр, но для определенных людей в нем есть свои плюсы. Например, это то жилье, которое человек может себе позволить, даже не прибегая к ипотеке. Тех, у кого есть 500–800 тысяч рублей в разы больше, чем тех, у кого есть 2–3 млн на квартиру однокомнатной квартиры в центре.