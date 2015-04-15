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17 тюменцев пострадали от укуса клеща

15 апреля 2015, 13:45
За прошедшую неделю (с 06 по 10 апреля 2015 года) по поводу присасывания клещей в лечебно-профилактические учреждения области обратилось 17 человек, в том числе детей — 4.
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Тюмень

Как сообщает Роспотребнадзор, все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 5924 человека, из них 201 ребенок.

Напомним, по данным на 9 апреля в Тюмени было зарегистрировано 5 случаев присасывания клещей. Одна женщина госпитализирована с клещевым боррелиозом.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует проявлять особую осторожность при выезде на природу.

К эффективным средствам защиты населения от клещей относится индивидуальная защита людей. Находясь в лесу, заправляйте брюки в сапоги или носки, надевайте рубашку с длинными рукавами, заправляйте в брюки. Манжеты куртки должны быть застегнуты, как и ворот. Не рекомендуется находиться в лесу с непокрытой головой. Каждые 15 минут надо проводить поверхностные осмотры, и лучше, чтобы одежда была светлой и однотонной, тогда проще заметить клещей и вовремя их убрать. По возвращении домой тщательно осмотрите снятую одежду, себя и принесенные вещи. Кроме того, не забывайте использовать репелленты и акарициды при выезде за город.

На дачных участках и прилегающих к ним территориях необходимо регулярно убирать старую листву, вырубать сухостой. Также необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять.

Обращаться за медицинской помощью необходимо как можно раньше для проведения профилактических мероприятий, защищающих Вас от развития клещевых инфекций. Взрослым жителям г. Тюмени, пострадавшим от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75). Еще не поздно привиться против клещевого энцефалита, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом. Для профилактики клещевого энцефалита используются разрешенные к использованию в России вакцины.

«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Тюменской области по клещевым инфекциям 8-9044-92-92-30.

Фото: kurer-sreda.ru

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