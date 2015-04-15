17 тюменцев пострадали от укуса клеща

Как сообщает Роспотребнадзор, все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 5924 человека, из них 201 ребенок.
Напомним, по данным на 9 апреля в Тюмени было зарегистрировано 5 случаев присасывания клещей. Одна женщина госпитализирована с клещевым боррелиозом.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует проявлять особую осторожность при выезде на природу.
К эффективным средствам защиты населения от клещей относится индивидуальная защита людей. Находясь в лесу, заправляйте брюки в сапоги или носки, надевайте рубашку с длинными рукавами, заправляйте в брюки. Манжеты куртки должны быть застегнуты, как и ворот. Не рекомендуется находиться в лесу с непокрытой головой. Каждые 15 минут надо проводить поверхностные осмотры, и лучше, чтобы одежда была светлой и однотонной, тогда проще заметить клещей и вовремя их убрать. По возвращении домой тщательно осмотрите снятую одежду, себя и принесенные вещи. Кроме того, не забывайте использовать репелленты и акарициды при выезде за город.
На дачных участках и прилегающих к ним территориях необходимо регулярно убирать старую листву, вырубать сухостой. Также необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять.
Обращаться за медицинской помощью необходимо как можно раньше для проведения профилактических мероприятий, защищающих Вас от развития клещевых инфекций. Взрослым жителям г. Тюмени, пострадавшим от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75). Еще не поздно привиться против клещевого энцефалита, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом. Для профилактики клещевого энцефалита используются разрешенные к использованию в России вакцины.
«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Тюменской области по клещевым инфекциям 8-9044-92-92-30.
Фото: kurer-sreda.ru