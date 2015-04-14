Жениться, разводиться и менять имена в нашем регионе стали реже

В первом квартале 2015 года жители Тюменской области реже женились и выходили замуж, разводились и меняли имена по сравнению с этим же периодом 2014 года. Но за три месяца было зарегистрировано больше рождений, смертей, усыновлений и установлений отцовства, чем в первом квартале 2014.

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