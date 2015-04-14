Жениться, разводиться и менять имена в нашем регионе стали реже

За это время было зарегистрировано 6 040 актов о рождении, 4418 актов о смерти (на 7,9% больше, чем в 1 квартале 2014). Разрыв между количеством зарегистрированных рождений и смертей составил 1622 акта, что свидетельствует о положительной динамике в приросте населения области.
Самое высокое увеличение произошло по государственной регистрации усыновления (удочерения), количество этих актов увеличилось более чем на 20%, сообщает областное управление ЗАГС.
Количество государственных регистраций заключения брака и его расторжения в I квартале текущего года уменьшилось по отношению к I кварталу 2014. В области заключено на 223 брака меньше, общее количество браков за отчетный период — 2165. Расторжений браков в области зарегистрировано 1593 акта, что меньше на 298 актов, или на 15,8%.
В I квартале 2015 уменьшилась государственная регистрация перемены имени, что, возможно, связано, с увеличением государственной пошлины за данный вид регистрации. Органы ЗАГС Тюменской области зарегистрировали в 1 квартале 2015 года 203 акта о перемене имени, и это на 10,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.