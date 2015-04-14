Военные пенсионеры не стремятся покупать жилье в Тюмени

Между тем, как рассказал сегодня начальник тюменского отделения Центрального регионального управления жилищного обеспечения Министерства обороны Мурадали Мирзоев, претендовать на жилищную субсидию могут не все военнослужащие. Необходимо прослужить не менее десяти лет в Вооруженных Силах, уволившись по состоянию здоровья, при достижении предельного возраста (50 лет), либо в соответствии с организационно-штатными мероприятиями, то есть подав рапорт об увольнении. При этом размер денежной компенсации будет зависеть от выслуги и состава семьи.
Самую крупную выплату в ЦВО получил военнослужащий с составом семьи 10 человек — ему Минобороны заплатило 17,8 млн. рублей. Средний же размер субсидии составляет 5,5 млн. рублей.
Остальные военнослужащие по контракту имеют право на получение служебного жилья, либо компенсаций за съем жилья по месту службу. После трех лет службы в Вооруженных Силах они могут вступить в ипотеку. «Такая форма обеспечения жильем удобна и Министерству обороны, и военнослужащим. Денежные средства перечисляются на его расчетный счет и с этого момента он считается обеспеченным. Тратить деньги он может на что угодно, — пояснил Мурадали Мирзоев. — Министерство Обороны это также избавляет от необходимости строить для него служебное жилье, подбирать какие-либо варианты. С ней на самом деле было много головной боли, поскольку военнослужащий имеет право отказаться от предлагаемой жилплощади, если оно ему не нравится, однако, дать ему жилье мы в любом случае обязаны».
Форма жилищных сертификатов, как показала практика, оказалась не столь популярной, поскольку была существенно ниже рыночной стоимости жилья. Субсидии же напротив позволяют военнослужащему приобрести жилье большей площади, чем полагается по нормам предоставления.
Кроме того военный запаса волен селиться в любом населенном пункте Российской Федерации. В лидерах, разумеется, Москва и Московская область, а также Калининград и регионы, относящиеся к Южному военному округу. Тюмень в качестве места проживания военные выбирают нечасто по сравнению, например, с соседним Екатеринбургом, это даже невзирая на то, что социальная норма жилплощади в Тюменской области выше — 15 квадратных метров на человека. С начала действия программы лишь девять человек в Тюмени воспользовались жилищной субсидией. «На самом деле это общая тенденция. Ипотечное кредитование для военных в Тюмени так же отстает. Видимо, это зависит от того, сколько их служит в том или ином городе. Тюменский гарнизон небольшой. Раньше хотя бы была железнодорожная бригада, теперь и она постепенно выведена», — пояснил Мирзоев.
Программа жилищных субсидий действует с 22 августа прошлого года, однако, хорошо зарекомендовала себя, позволив Минобороны полностью выполнить план по обеспечению жильем военнослужащих за 2014 год. На первое полугодие 2015 года в ЦВО на эти цели уже выделено 6,7 млрд. рублей, это позволит обеспечить жильем около 1,2 тысяч человек. По словам Мурадали Мирзоева, жилищная субсидия уже доказала свою эффективность и с 2016 года станет одной из основных форм решения квартирного вопроса для военных.