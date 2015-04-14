Военные пенсионеры не стремятся покупать жилье в Тюмени

Кроме того военный запаса волен селиться в любом населенном пункте Российской Федерации. В лидерах, разумеется, Москва и Московская область, а также Калининград и регионы, относящиеся к Южному военному округу. Тюмень в качестве места проживания военные выбирают нечасто по сравнению, например, с соседним Екатеринбургом, это даже невзирая на то, что социальная норма жилплощади в Тюменской области выше — 15 квадратных метров на человека. С начала действия программы лишь девять человек в Тюмени воспользовались жилищной субсидией. «На самом деле это общая тенденция. Ипотечное кредитование для военных в Тюмени так же отстает. Видимо, это зависит от того, сколько их служит в том или ином городе. Тюменский гарнизон небольшой. Раньше хотя бы была железнодорожная бригада, теперь и она постепенно выведена», — пояснил Мирзоев.