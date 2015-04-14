В Тюменской области 51 военнослужащий ждет жилья

Количество военнослужащих, нуждающихся в жилье, в Тюменской области за последние три года сократилось почти в три раза. По состоянию на 1 января 2012 года таковых в регионе насчитывалось 163, а в настоящее время — 51 человек. Такие данные в ходе сегодняшней пресс-конференции озвучил начальник тюменского отделения Центрального регионального управления жилищного обеспечения Министерства обороны РФ Мурадали Мирзоев.

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