В Тюменской области 51 военнослужащий ждет жилья

В 2015 году по плану жилье должны получить еще 38 военных, в том числе по договору социального найма и решениям о передаче в собственность бесплатно. По жилищной субсидии жилье планируют приобрести 22 человека.
Отметим, что в Тюмени Министерство обороны располагает несколькими жилыми домами. Наиболее современным жильем считаются 130 квартир в домах по улицам Прокопия Артамонова и Василия Гольцова, которые были включены в специализированный жилищный фонд в 2013 и 2014 годах.
Решением вопросов по обеспечению жильем военнослужащих в Центральном военном округе, в который входит и Тюменская область, занимается ФГКУ «Центррегионжилье». Оно было создано в ноябре 2010 года, с 2012 года действует региональное отделение этого ведомства в Тюменской области.