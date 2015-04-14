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В Тюменской области 51 военнослужащий ждет жилья

14 апреля 2015, 18:23
Количество военнослужащих, нуждающихся в жилье, в Тюменской области за последние три года сократилось почти в три раза. По состоянию на 1 января 2012 года таковых в регионе насчитывалось 163, а в настоящее время — 51 человек. Такие данные в ходе сегодняшней пресс-конференции озвучил начальник тюменского отделения Центрального регионального управления жилищного обеспечения Министерства обороны РФ Мурадали Мирзоев.

В 2015 году по плану жилье должны получить еще 38 военных, в том числе по договору социального найма и решениям о передаче в собственность бесплатно. По жилищной субсидии жилье планируют приобрести 22 человека.

Отметим, что в Тюмени Министерство обороны располагает несколькими жилыми домами. Наиболее современным жильем считаются 130 квартир в домах по улицам Прокопия Артамонова и Василия Гольцова, которые были включены в специализированный жилищный фонд в 2013 и 2014 годах.

Решением вопросов по обеспечению жильем военнослужащих в Центральном военном округе, в который входит и Тюменская область, занимается ФГКУ «Центррегионжилье». Оно было создано в ноябре 2010 года, с 2012 года действует региональное отделение этого ведомства в Тюменской области.

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