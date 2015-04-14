Мигрантам и «временщикам» необходим СНИЛС

Отделение ПФР по Тюменской области обращает внимание, что в случае, если иностранный гражданин не зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования и не имеет СНИЛС, то работодатель не сможет отчитаться за него в Пенсионный фонд. В этом случае работодатель нарушает сразу два Федеральных закона: «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».