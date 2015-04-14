Мигрантам и «временщикам» необходим СНИЛС

Оформить страховое свидетельство и получить СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) можно в территориальном органе ПФР по месту жительства/временной регистрации или в МФЦ (Многофункциональном центре оказания государственных услуг). Для этого нужно заполнить анкету и представить документ, удостоверяющий личность.
Работающий гражданин может оформить документ через своего работодателя. Если гражданин не состоит в трудовых отношениях, то сделать это можно самостоятельно, сообщает тюменский Пенсионный фонд.
Срок изготовления страхового свидетельства — не более трех недель. За это время специалисты ПФР откроют индивидуальный лицевой счет застрахованного лица, на который будут поступать уплаченные за него страховые взносы.
Отделение ПФР по Тюменской области обращает внимание, что в случае, если иностранный гражданин не зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования и не имеет СНИЛС, то работодатель не сможет отчитаться за него в Пенсионный фонд. В этом случае работодатель нарушает сразу два Федеральных закона: «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».