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В Тюмени новый детский сад для самых маленьких открыл свои двери

8 апреля 2015, 15:13
В Тюмени 8 апреля состоялось долгожданное событие. В детском саду № 87, расположенном по адресу: ул. Рижская, 82 а, торжественно открылся новый корпус. Дошкольное учреждение будет принимать малышей в возрасте от 1,5 лет.
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Дети

На церемонии открытия детского сада присутствовали родители, которые выразили огромную радость от того, что появилось дошкольное учреждение, которое смогут посещать самые маленькие дети. Мама одного из малышей сказала: «Я так счастлива, что появился такой детский сад. С моим старшим сыном я сидела дома три года и не могла реализовать себя как личность, стать успешной в своем деле. Теперь же, когда у меня появился второй сын, я могу спокойно отдать его в детский сад в 1,5 года и заниматься своими проектами».

Глава администрации города Тюмени Александр Моор поздравил родителей, детей и руководство детского сада с открытием. «Наконец, после длительного простоя нам удалось открыть новый корпус. Я уверен, что многолетний педагогический опыт и мудрость воспитателей, а также бесконечная любовь родителей помогут деткам быстро преодолеть период адаптации и вырасти счастливыми», сказал он.

Александр Моор рассказал, что в новом корпусе детского сада № 87 будут работать 8 групп для малышей от 1,5 до 3-х лет. Четыре группы примут детишек от 1,5 до 2-х лет, еще четыре — детей от 2-х до 3-х лет. Одна группа будет смешанной, ее смогут посещать малыши разных возрастов, которые воспитываются в одной семье.

«Многие родители в последнее время придерживаются принципа семейности. То есть предпочитают отдавать двоих своих детей разных возрастов в одну группу, считают, что для малышей это лучше и удобнее, так они становятся дружнее и поддерживают друг друга», — пояснили воспитатели.

Новое здание детского сада № 87 оборудовано по всем современным стандартам и требованиям к обустройству детского дошкольного учреждения. Здесь есть универсальный зал, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда, установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение.

Для детишек в садике имеется различное оборудование для развлечения и развития. Так, например, в общем зале установлена огромная магнитная доска для творчества, а в сенсорной комнате — специальная лампа, которая в игровой форме учит детей распознавать и запоминать цвета. Примечательно, что режим работы детского сада — 13 часов. Родителям будет очень удобно отводить сюда детей перед работой и забирать после нее.

Дети в стихотворной форме поблагодарили главу администрации города за новый корпус детского сада и попросили его завести большие напольные часы. Это и символизировало начало работы дошкольного учреждения.

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