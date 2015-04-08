В Тюмени новый детский сад для самых маленьких открыл свои двери

На церемонии открытия детского сада присутствовали родители, которые выразили огромную радость от того, что появилось дошкольное учреждение, которое смогут посещать самые маленькие дети. Мама одного из малышей сказала: «Я так счастлива, что появился такой детский сад. С моим старшим сыном я сидела дома три года и не могла реализовать себя как личность, стать успешной в своем деле. Теперь же, когда у меня появился второй сын, я могу спокойно отдать его в детский сад в 1,5 года и заниматься своими проектами».