В Тюмени новый детский сад для самых маленьких открыл свои двери

На церемонии открытия детского сада присутствовали родители, которые выразили огромную радость от того, что появилось дошкольное учреждение, которое смогут посещать самые маленькие дети. Мама одного из малышей сказала: «Я так счастлива, что появился такой детский сад. С моим старшим сыном я сидела дома три года и не могла реализовать себя как личность, стать успешной в своем деле. Теперь же, когда у меня появился второй сын, я могу спокойно отдать его в детский сад в 1,5 года и заниматься своими проектами».
Глава администрации города Тюмени Александр Моор поздравил родителей, детей и руководство детского сада с открытием. «Наконец, после длительного простоя нам удалось открыть новый корпус. Я уверен, что многолетний педагогический опыт и мудрость воспитателей, а также бесконечная любовь родителей помогут деткам быстро преодолеть период адаптации и вырасти счастливыми», сказал он.
Александр Моор рассказал, что в новом корпусе детского сада № 87 будут работать 8 групп для малышей от 1,5 до 3-х лет. Четыре группы примут детишек от 1,5 до 2-х лет, еще четыре — детей от 2-х до 3-х лет. Одна группа будет смешанной, ее смогут посещать малыши разных возрастов, которые воспитываются в одной семье.
«Многие родители в последнее время придерживаются принципа семейности. То есть предпочитают отдавать двоих своих детей разных возрастов в одну группу, считают, что для малышей это лучше и удобнее, так они становятся дружнее и поддерживают друг друга», — пояснили воспитатели.
Новое здание детского сада № 87 оборудовано по всем современным стандартам и требованиям к обустройству детского дошкольного учреждения. Здесь есть универсальный зал, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда, установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение.
Для детишек в садике имеется различное оборудование для развлечения и развития. Так, например, в общем зале установлена огромная магнитная доска для творчества, а в сенсорной комнате — специальная лампа, которая в игровой форме учит детей распознавать и запоминать цвета. Примечательно, что режим работы детского сада — 13 часов. Родителям будет очень удобно отводить сюда детей перед работой и забирать после нее.
Дети в стихотворной форме поблагодарили главу администрации города за новый корпус детского сада и попросили его завести большие напольные часы. Это и символизировало начало работы дошкольного учреждения.