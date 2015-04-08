Участие в переписи населения станет обязательным

Кроме того, Росстат предлагает повысить штрафы госведомствам за предоставление недостоверных данных. Причем право выписывать штрафы служба хочет распространить на своих сотрудников. Нынешние финансовые санкции, до 5 тысяч рублей, не помогают бороться с растущими нарушениями, уверены в Росстате.
При проведении всероссийской переписи в 2010 году от участия отказался миллион человек, еще 2,6 миллиона избегали контактов с переписчиками. 3,5 миллиона человек отказались сообщить уровень образования, 4 миллиона — утаили источники средств к существованию.
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