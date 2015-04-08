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Участие в переписи населения станет обязательным

8 апреля 2015, 10:16
Федеральная служба государственной статистики предлагает закрепить в законе норму об обязательном участии проживающих в России граждан в переписи населения. Сейчас действует добровольный порядок участия. Это приводит к уклонению людей от ответов на вопросы переписчиков или к умалчиванию каких-либо тем.

Кроме того, Росстат предлагает повысить штрафы госведомствам за предоставление недостоверных данных. Причем право выписывать штрафы служба хочет распространить на своих сотрудников. Нынешние финансовые санкции, до 5 тысяч рублей, не помогают бороться с растущими нарушениями, уверены в Росстате.

При проведении всероссийской переписи в 2010 году от участия отказался миллион человек, еще 2,6 миллиона избегали контактов с переписчиками. 3,5 миллиона человек отказались сообщить уровень образования, 4 миллиона — утаили источники средств к существованию.

Фото: http://rusvesna.su

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