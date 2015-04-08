Участие в переписи населения станет обязательным

Федеральная служба государственной статистики предлагает закрепить в законе норму об обязательном участии проживающих в России граждан в переписи населения. Сейчас действует добровольный порядок участия. Это приводит к уклонению людей от ответов на вопросы переписчиков или к умалчиванию каких-либо тем.