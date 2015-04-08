Росздравнадзор принимает жалобы по предоставлению обезболивающих

Горячая линия для приема обращений граждан о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов открылась во вторник по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
«Позвонить на бесплатный круглосуточный номер телефона 8 (800) 500-18-35 можно из всех регионов Российской Федерации. В течение рабочего дня обращения граждан принимаются специалистами Росздравнадзора, в нерабочее время сообщения будут записываться на почтовый ящик для последующего ответа заявителю», — сообщила Малева.
Кроме того, пациенты или их родственники, столкнувшиеся с проблемами получения обезболивающих препаратов, могут написать обращение на специально выделенный для этих целей адрес электронной почты: [email protected], добавила глава пресс-службы.
Фото: asi.org.ru