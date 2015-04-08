Росздравнадзор принимает жалобы по предоставлению обезболивающих

«Позвонить на бесплатный круглосуточный номер телефона 8 (800) 500-18-35 можно из всех регионов Российской Федерации. В течение рабочего дня обращения граждан принимаются специалистами Росздравнадзора, в нерабочее время сообщения будут записываться на почтовый ящик для последующего ответа заявителю», — сообщила Малева.