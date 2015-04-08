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Осужденным за нетяжкие преступления разрешили усыновлять детей

8 апреля 2015, 10:38
Законопроект, позволяющий лицам, имевшим судимость за нетяжкие преступления, становиться усыновителями и опекунами, принят депутатами Госдумы РФ в третьем чтении.
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Тюмень

В документе оговаривается, кто и при каких условиях сможет получить право на усыновление. В частности, не смогут стать усыновителями те, кто имеет судимость «за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в психиатрический стационар и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности». об этом пишет РГ со ссылкой на «Интерфакс».

Кроме того, усыновителями не смогут стать граждане, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

При принятии решения об усыновлении суд будет принимать во внимание поведение бывшего осужденного после отбытия наказания, чтобы определить, сможет ли он без риска для жизни и здоровья ребенка обеспечить ему полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие.

Фото: nakhodka.info

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