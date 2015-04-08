Осужденным за нетяжкие преступления разрешили усыновлять детей

В документе оговаривается, кто и при каких условиях сможет получить право на усыновление. В частности, не смогут стать усыновителями те, кто имеет судимость «за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в психиатрический стационар и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности». об этом пишет РГ со ссылкой на «Интерфакс».