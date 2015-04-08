Губернатор внес законопроект о создании зон экономического развития

Документом предусмотрен льготный порядок налогообложения для резидентов зон экономического развития, а также возможность предоставления им государственной поддержки. Здесь же прописаны долгосрочные гарантии прав резидентов, что позволит обеспечить плановое стабильное развитие их бизнеса в Тюменской области.
Проект закона закрепляет правовые условия для развития обрабатывающих отраслей экономики, производства новых видов продукции и внедрения новых технологий. Разработка данного законопроекта является результатом последовательной и целенаправленной деятельности правительства и губернатора Тюменской области по формированию в регионе благоприятного инвестиционного климата.
Напомним, о необходимости создании особых экономических зон в регионе губернатор высказался в октябре 2014 года. Владимир Якушев заявил: «Важнейшим инструментом тюменской промышленной политики станет развертывание новых форматов функционирования индустриальных парков и особых экономических зон регионального уровня. Необходимая нормативно-правовая база уже почти подготовлена. Рассчитываю, что депутаты Тюменской областной думы активно включатся в законопроектную работу на этом направлении», — поставил тогда задачу глава области.
Теперь законопроект подготовлен и направлен в парламент, об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Фото: odnako.su