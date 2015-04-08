Губернатор внес законопроект о создании зон экономического развития

Напомним, о необходимости создании особых экономических зон в регионе губернатор высказался в октябре 2014 года. Владимир Якушев заявил: «Важнейшим инструментом тюменской промышленной политики станет развертывание новых форматов функционирования индустриальных парков и особых экономических зон регионального уровня. Необходимая нормативно-правовая база уже почти подготовлена. Рассчитываю, что депутаты Тюменской областной думы активно включатся в законопроектную работу на этом направлении», — поставил тогда задачу глава области.