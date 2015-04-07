В Тюмени откроется Высшая политехническая школа

Как отметила первый заместитель главы области Наталья Шевчик, количество слушателей Высшей политехнической школы в этом году составит 50 человек. Магистрантов вузов и выпускников профессиональных образовательных организаций разделят на две подгруппы по 25 слушателей по направлениям: нефтегазохимия, экология и природопользование, а также прикладная информатика, нанотехнологии и микросистемная техника. Предполагается, что к 2020 году набор в новый учебный центр увеличится до 250 человек.