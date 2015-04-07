В Тюмени откроется Высшая политехническая школа

Владимир Якушев поручил принять меры для открытия в сентябре 2015 года Высшей политехнической школы. Новый учебный центр будет создан для повышения квалификации и профессиональной подготовки талантливых студентов.
Как отметила первый заместитель главы области Наталья Шевчик, количество слушателей Высшей политехнической школы в этом году составит 50 человек. Магистрантов вузов и выпускников профессиональных образовательных организаций разделят на две подгруппы по 25 слушателей по направлениям: нефтегазохимия, экология и природопользование, а также прикладная информатика, нанотехнологии и микросистемная техника. Предполагается, что к 2020 году набор в новый учебный центр увеличится до 250 человек.
Потребность в высококлассных инженерах в Тюменской области велика. Основными предприятиями-заказчиками выступают: «СИБУР», «Антипинский НПЗ», «РН-Уватнефтегаз», «Тюменьстальмост», «Мостострой-11». Группы слушателей политехнической школы будут формироваться в три этапа: квалификационный отбор, на котором ученый совет рассматривает заявление студента, конкурсный отбор, в процессе которого комиссия изучает предложенный студентом проект и его портфолио, третий этап — формирование групп с учетом определения проектных тем и закрепления кураторов.
Особое внимание в политехнической школе уделят преподавательскому составу. Участвовать в образовательном проекте будут ведущие профессора ТюмГУ, педагоги-практики и преподаватели из зарубежных университетов.
Кроме того, Наталья Шевчик подчеркнула, что с 1 сентября откроет двери физико-математическая школа для одаренных детей со всей Тюменской области. Набор в первый учебный год составит 125 человек и будет проводиться на конкурсной основе. Впоследствии в школе будет учиться до 550 школьников.
Фото: http://www.rb-edu.ru