В области растет число безработных

Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Заруба на заседании антикризисного штаба при главе Тюменской области Владимире Якушеве.
Как сообщает пресс-служба губернатора, для того, чтобы держать под контролем и прогнозировать ситуацию на рынке труда в постоянном режиме проводится работа с предприятиями и организациями в части сбора информации о предполагаемом высвобождении работников, введения режима неполной занятости, численности уволенных сотрудников, финансовом состоянии предприятий и их обеспеченности портфелем заказов на текущий год.
По данным мониторинга на 31 марта на 29 предприятиях области введен режим неполной занятости, а численность уволенных работников составила 662 человека.
Среди основных причин высвобождения сотрудников: оптимизация штатной численности или снижение объемов работ из-за отсутствия заказов. Первыми под сокращение, как правило, попадают люди пенсионного возраста.
По состоянию на 31 марта текущего года численность зарегистрированных безработных граждан в регионе составила 5327 человек, в феврале это число составляло 4,9 тысяч человек. А средний уровень регистрируемой безработицы — 0,76%. Коэффициент напряженности на рынке труда, характеризующий соотношение численности незанятых граждан к числу заявленных в органы службы занятости вакансий, составил 0,5 человека на одну вакансию.
Фото: k1news.ru