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В области растет число безработных

7 апреля 2015, 09:37
С начала года численность граждан, обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, увеличилась и составила 8745 человек.
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Тюмень

Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Заруба на заседании антикризисного штаба при главе Тюменской области Владимире Якушеве.

Как сообщает пресс-служба губернатора, для того, чтобы держать под контролем и прогнозировать ситуацию на рынке труда в постоянном режиме проводится работа с предприятиями и организациями в части сбора информации о предполагаемом высвобождении работников, введения режима неполной занятости, численности уволенных сотрудников, финансовом состоянии предприятий и их обеспеченности портфелем заказов на текущий год.

По данным мониторинга на 31 марта на 29 предприятиях области введен режим неполной занятости, а численность уволенных работников составила 662 человека.

Среди основных причин высвобождения сотрудников: оптимизация штатной численности или снижение объемов работ из-за отсутствия заказов. Первыми под сокращение, как правило, попадают люди пенсионного возраста.

По состоянию на 31 марта текущего года численность зарегистрированных безработных граждан в регионе составила 5327 человек, в феврале это число составляло 4,9 тысяч человек. А средний уровень регистрируемой безработицы — 0,76%. Коэффициент напряженности на рынке труда, характеризующий соотношение численности незанятых граждан к числу заявленных в органы службы занятости вакансий, составил 0,5 человека на одну вакансию.

Фото: k1news.ru

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