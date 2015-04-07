В области растет число безработных

Как сообщает пресс-служба губернатора, для того, чтобы держать под контролем и прогнозировать ситуацию на рынке труда в постоянном режиме проводится работа с предприятиями и организациями в части сбора информации о предполагаемом высвобождении работников, введения режима неполной занятости, численности уволенных сотрудников, финансовом состоянии предприятий и их обеспеченности портфелем заказов на текущий год.