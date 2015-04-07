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Убившему двух косуль браконьеру грозит штраф

7 апреля 2015, 15:19
Направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Тюмени Андрея К., который убил двух косуль. Он обвиняется по п. «а» ч. 1 ст. 258 (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба).
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Тюмень

Направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Тюмени Андрея К., который убил двух косуль. Он обвиняется по п. «а» ч. 1 ст. 258 (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба).

20 февраля 2015 года К. приехал к родственникам в Заводоуковский район. 23 февраля мужчина попросил своего знакомого отвезти его в лес поохотиться на зайцев и лису, а потом забрать.

«В лесном массиве в 3 км от деревни Дронова тюменец увидел и убил двух косуль, хотя охота на них в феврале запрещена. После этого браконьер позвонил своему знакомому и попросил помочь вывезти туши животных. Косуль привязали к снегоходу и поехали, волоча животных по снегу. Кровь и следы волочения увидели сотрудники межрайонного отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, которые в тот день на снегоходах объезжали Дроновское урочище. Они догнали браконьера и вызвали полицию», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Размер ущерба, причиненного природе, составил 120 тысяч рублей. К. в ходе следствия возместил его в полном объеме.

Материалы уголовного дела направлены в мировой суд для рассмотрения по существу. Тюменцу грозит крупный штраф или общественные работы.

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