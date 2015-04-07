Убившему двух косуль браконьеру грозит штраф

«В лесном массиве в 3 км от деревни Дронова тюменец увидел и убил двух косуль, хотя охота на них в феврале запрещена. После этого браконьер позвонил своему знакомому и попросил помочь вывезти туши животных. Косуль привязали к снегоходу и поехали, волоча животных по снегу. Кровь и следы волочения увидели сотрудники межрайонного отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, которые в тот день на снегоходах объезжали Дроновское урочище. Они догнали браконьера и вызвали полицию», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.