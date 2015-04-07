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Началась регистрация участников «Тотального диктанта»

7 апреля 2015, 10:40
Началась регистрация на Всероссийскую образовательную акцию «Тотальный диктант», которая пройдет 18 апреля.
Сюжет
Тюмень

Регистрация проходит на официальном сайте организаторов totaldict.ru. Каждый может выбрать для себя удобную по расположению площадку и рядом с ее названием нажать кнопку «зарегистрироваться» (для площадок с обязательной регистрацией) или «я пойду» (для открытых площадок). Кроме того, необходимо запомнить свой ник и пароль, так как именно по ним в дальнейшем Вы сможете узнать свой результат.

Напомним, автором «Тотального диктанта» стал Евгений Водолазкин с текстом «Волшебный фонарь», который рассказывает о быте России начала 20-го века.

Отметим, Мероприятие призвано привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса). В этом году «Тотальный диктант» пройдет в Ишиме, Тобольске, а в Тюмени, помимо традиционных площадок — ТюмГУ, областная и городская думы, гостиница «Восток», добавятся еще и городские библиотеки.

Фото: prov.telekomza.ru

#Новости#Тотальный диктант#Русский язык#Тюмень#Саша#Общество
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