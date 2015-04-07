Началась регистрация участников «Тотального диктанта»

Регистрация проходит на официальном сайте организаторов totaldict.ru. Каждый может выбрать для себя удобную по расположению площадку и рядом с ее названием нажать кнопку «зарегистрироваться» (для площадок с обязательной регистрацией) или «я пойду» (для открытых площадок). Кроме того, необходимо запомнить свой ник и пароль, так как именно по ним в дальнейшем Вы сможете узнать свой результат.