Началась регистрация участников «Тотального диктанта»

Регистрация проходит на официальном сайте организаторов totaldict.ru. Каждый может выбрать для себя удобную по расположению площадку и рядом с ее названием нажать кнопку «зарегистрироваться» (для площадок с обязательной регистрацией) или «я пойду» (для открытых площадок). Кроме того, необходимо запомнить свой ник и пароль, так как именно по ним в дальнейшем Вы сможете узнать свой результат.
Напомним, автором «Тотального диктанта» стал Евгений Водолазкин с текстом «Волшебный фонарь», который рассказывает о быте России начала 20-го века.
Отметим, Мероприятие призвано привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса). В этом году «Тотальный диктант» пройдет в Ишиме, Тобольске, а в Тюмени, помимо традиционных площадок — ТюмГУ, областная и городская думы, гостиница «Восток», добавятся еще и городские библиотеки.
Фото: prov.telekomza.ru