На пачках сигарет могут появиться позитивные надписи

В качестве примеров они привели такие надписи, как: «Когда вы бросите курить вы станете намного спокойней и уверенней в себе», «Употребление свежих овощей и фруктов, занятия спортом и прогулки на свежем воздухе уменьшают потребность в сигаретах», «Бросив курить вы сэкономите как минимум 15 тысяч рублей в год».