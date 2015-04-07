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На пачках сигарет могут появиться позитивные надписи

7 апреля 2015, 10:57
В Минздраве России заявили, что готовы рассмотреть предложение размещать на пачках сигарет позитивные надписи вместо устрашающих картинок. Соответствующая петиция опубликована на сайте Российской общественной инициативы.

По словам помощника министра здравоохранения Татьяны Клименко, если инициатива наберет необходимое число голосов, Минздрав рассмотрит ее. Она уточнила, что по закону нейролингвистики на пачке не могут быть одновременно размещены предупреждение об опасности и позитивная надпись. «Негативная поглотит позитивную, и та не сработает», — пояснила Клименко.

Петиция с требованием «заменить изображения на пачках сигарет на информацию о преимуществах жизни без курения» была размещена около недели назад. За это время ее поддержали 513 человек из необходимых 100 тысяч.

«Многие курильщики неосознанно переворачивают пачку сигарет так, чтобы не видеть ужасных картинок. Вместо того чтобы пугать, было бы эффективней размещать информацию о преимуществах здорового образа жизни, отказа от курения», — уверены авторы инициативы.

В качестве примеров они привели такие надписи, как: «Когда вы бросите курить вы станете намного спокойней и уверенней в себе», «Употребление свежих овощей и фруктов, занятия спортом и прогулки на свежем воздухе уменьшают потребность в сигаретах», «Бросив курить вы сэкономите как минимум 15 тысяч рублей в год».

Ранее петиция «об отмене абстрактных и лживых надписей на сигаретах», голосование за которую закончилось в апреле прошлого года, набрала 78 голосов. В конце марта текущего года в Минздрав поступило предложение о запрете брендированных сигаретных пачек. Соответствующее обращение было передано заместителю министра здравоохранения Дмитрию Костенникову. В документе предлагается перенять опыт Австралии и сделать упаковки одинаковыми — печатать названия шрифтом одного типа, размера и цвета.

Фото: http://venusmed.ru

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