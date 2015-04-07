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Лимоны и абрикосы не попали в Тюменскую область

7 апреля 2015, 09:17
Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО на пункте пропуска аэропорта «Рощино» выявлено нарушение при ввозе подкарантинной продукции из Республики Таджикистан на территорию региона.

В ходе досмотра багажа пассажиров специалистами территориального Управления установлено, что пассажирка международного авиарейса перевозила в ручной клади более 14 килограммов лимонов и сушеных абрикосов без фитосанитарного сертификата.

Напомним, что ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой подкарантинной продукции, согласно статье 22 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ.

Пассажирка, допустившая нарушение, привлечена к административной ответственности с наложением штрафа. Задержанная продукция по заявлению владельца уничтожена в печи сжигания аэропорта «Рощино», информирует управление Россельхознадзора.

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