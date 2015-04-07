Лимоны и абрикосы не попали в Тюменскую область

Напомним, что ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой подкарантинной продукции, согласно статье 22 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ.