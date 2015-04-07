Лимоны и абрикосы не попали в Тюменскую область

В ходе досмотра багажа пассажиров специалистами территориального Управления установлено, что пассажирка международного авиарейса перевозила в ручной клади более 14 килограммов лимонов и сушеных абрикосов без фитосанитарного сертификата.
Напомним, что ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой подкарантинной продукции, согласно статье 22 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ.
Пассажирка, допустившая нарушение, привлечена к административной ответственности с наложением штрафа. Задержанная продукция по заявлению владельца уничтожена в печи сжигания аэропорта «Рощино», информирует управление Россельхознадзора.