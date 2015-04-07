nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Кубок Европы по дзюдо принес тюменцам две «бронзы»

7 апреля 2015, 10:07
Тюменские дзюдоисты в составе российской сборной приняли участие в юношеском Кубке Европы, который завершился в минувшие выходные в Твери. Участие в этих соревнованиях принесло тюменцам две бронзовые медали.

В категории до 44 килограммов среди девушек бронзу завоевала Алина Сергеева. Тюменка провела четыре схватки в первый день соревнований, 4 апреля, сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».

На следующий день еще один представитель ЦОП «Тюмень-дзюдо» Артур Камалов также стал третьим в категории до 90 килограммов. Он провел две победные встречи, поборов в схватке за бронзу Дмитрия Хохлова из Белоруссии.

Еще один представитель тюменской школы дзюдо Давид Абдуллаев остановился в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место. Он выступал в весовой категории до 60 килограммов.

Всего же на этом Кубке Европы за два дня соревнований на татами вышли 295 спортсменов из 19 стран.

#Новости#Дзюдо#Соревнования#Алексей#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25