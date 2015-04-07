Кубок Европы по дзюдо принес тюменцам две «бронзы»

В категории до 44 килограммов среди девушек бронзу завоевала Алина Сергеева. Тюменка провела четыре схватки в первый день соревнований, 4 апреля, сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».
На следующий день еще один представитель ЦОП «Тюмень-дзюдо» Артур Камалов также стал третьим в категории до 90 килограммов. Он провел две победные встречи, поборов в схватке за бронзу Дмитрия Хохлова из Белоруссии.
Еще один представитель тюменской школы дзюдо Давид Абдуллаев остановился в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место. Он выступал в весовой категории до 60 килограммов.
Всего же на этом Кубке Европы за два дня соревнований на татами вышли 295 спортсменов из 19 стран.