Тюменскими экодомами заинтересовались в США

Гость из США побывал в Тюмени с рабочим визитом и встретился с местными экологами. Специалисты «НИИ ЭиРИПР» презентовали свои научные разработки, а именно: экодома и горнолыжный комплекс «Мамонтогор». По словам Алекса Дмитриева, в США — «зеленый бум», и разработка тюменских ученых — строительство домов из переработанных материалов — может стать настоящим хитом. Особенно в рамках реализации «Ноль отходов», которая реализуется в Сан-Франциско. Об этом сообщает пресс-служба института.