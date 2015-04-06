Тюменскими экодомами заинтересовались в США

Гость из США побывал в Тюмени с рабочим визитом и встретился с местными экологами. Специалисты «НИИ ЭиРИПР» презентовали свои научные разработки, а именно: экодома и горнолыжный комплекс «Мамонтогор». По словам Алекса Дмитриева, в США — «зеленый бум», и разработка тюменских ученых — строительство домов из переработанных материалов — может стать настоящим хитом. Особенно в рамках реализации «Ноль отходов», которая реализуется в Сан-Франциско. Об этом сообщает пресс-служба института.
Авторы проекта ставят задачу — к 2020 году ликвидировать отходы. Уже сейчас городские власти и жители достигли отметки в 80% переработанных или утилизированных отходов, а со строительством экодомов, для которых мусор — это строительный материал, достичь цели будет в разы проще. К тому же, доступные экодома могут решить проблему дорогостоящего жилья.
«Сейчас мы рассматриваем различные варианты, как реализовать наш проект в США. Думаю, что он будет пользоваться успехом», — комментирует перспективы сотрудничества директор по развитию «НИИ ЭиРИПР» Юлия Денеко.
Помимо экологичности дом обладает рядом других важных преимуществ. Во-первых, быстровозводимость. На строительство такой землянки уходит не более недели. Во-вторых, приемлемая стоимость. В-третьих, конструкция дома: при необходимости его можно с легкостью разобрать и транспортировать в другое место. Кроме того, экодом великолепно вписывается в ландшафт.
Фото: gor-news.ru