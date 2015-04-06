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Тюменскими экодомами заинтересовались в США

6 апреля 2015, 11:35
Экодома, строительством которых занимается ООО «НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов», могут появиться в Сан-Франциско (США). Технологией тюменских ученых заинтересовался представитель экологического департамента американского города Алекс Дмитриев.
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Тюмень

Гость из США побывал в Тюмени с рабочим визитом и встретился с местными экологами. Специалисты «НИИ ЭиРИПР» презентовали свои научные разработки, а именно: экодома и горнолыжный комплекс «Мамонтогор». По словам Алекса Дмитриева, в США — «зеленый бум», и разработка тюменских ученых — строительство домов из переработанных материалов — может стать настоящим хитом. Особенно в рамках реализации «Ноль отходов», которая реализуется в Сан-Франциско. Об этом сообщает пресс-служба института.

Авторы проекта ставят задачу — к 2020 году ликвидировать отходы. Уже сейчас городские власти и жители достигли отметки в 80% переработанных или утилизированных отходов, а со строительством экодомов, для которых мусор — это строительный материал, достичь цели будет в разы проще. К тому же, доступные экодома могут решить проблему дорогостоящего жилья.

«Сейчас мы рассматриваем различные варианты, как реализовать наш проект в США. Думаю, что он будет пользоваться успехом», — комментирует перспективы сотрудничества директор по развитию «НИИ ЭиРИПР» Юлия Денеко.

Помимо экологичности дом обладает рядом других важных преимуществ. Во-первых, быстровозводимость. На строительство такой землянки уходит не более недели. Во-вторых, приемлемая стоимость. В-третьих, конструкция дома: при необходимости его можно с легкостью разобрать и транспортировать в другое место. Кроме того, экодом великолепно вписывается в ландшафт.

Фото: gor-news.ru

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