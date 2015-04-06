Стартует продажа билетов на игру «Урала» с «Локомотивом» в Тюмени

Тюменцы могут приобрести билет в кассах стадиона «Геолог». Продажа стартует в 15.00. Как рассказали в пресс-службе ФК «Тюмень», стоимость билетов — 200 рублей (трибуны без крыши), 300–400 рублей (трибуны под крышей) и 500 рублей (vip-сектор). Пока на реализацию в кассы «Геолога» передано три тысячи билетов, но их количество будет увеличено, если будет спрос.