Стартует продажа билетов на игру «Урала» с «Локомотивом» в Тюмени

Через неделю, 13 апреля, на тюменском стадионе «Геолог» пройдет матч между ФК «Урал» и московским «Локомотивом». Билеты на игру поступают в продажу сегодня. Посмотреть на противостояние команд премьер-лиги тюменцы смогут за вполне приемлемые деньги: стоимость билетов — от 200 до 500 рублей.
Напомним, домашняя арена ФК «Урал» закрыта на реконструкцию в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018 года, поэтому было решено, что команда временно пропишется на стадионе «Геолог» в Тюмени. В нашем городе пройдут три домашних матча «Урала» в рамках российской премьер-лиги.
Первым из них будет игра с участием московского «Локомотива». Она пройдет 13 апреля, начало матча в 17.00. Несмотря на то, что день не будет выходным, многие любители футбола из нашего города планируют посетить эту игру. Сегодня, 6 апреля, начнется продажа билетов на тюменскую встречу именитых команд.
Тюменцы могут приобрести билет в кассах стадиона «Геолог». Продажа стартует в 15.00. Как рассказали в пресс-службе ФК «Тюмень», стоимость билетов — 200 рублей (трибуны без крыши), 300–400 рублей (трибуны под крышей) и 500 рублей (vip-сектор). Пока на реализацию в кассы «Геолога» передано три тысячи билетов, но их количество будет увеличено, если будет спрос.
В преддверии игр представители ФК «Урал» обратились к тюменским любителям футбола: «В ваших силах сделать стадион „Геолог“ по-настоящему домашним для уральских „шмелей“ и оказать достойную поддержку оранжево-черным. Уверены, что в ближайшей перспективе и ФК „Тюмень“ сможет исполнить мечту своих болельщиков и войти в число команд элитного дивизиона. А пока предлагаем окунуться в атмосферу большого футбольного праздника в качестве радушных хозяев, к которым так неожиданно нагрянули гости».
Предполагается, что в мае ФК «Урал» проведет в Тюмени встречи с «Уфой» и московским «Динамо».