Разыскивается женщина, выбросившая младенца в мусорку

Напомним, в минувшую пятницу в социальных сетях появились сообщения о младенце, найденном в мусорном контейнере, расположенном возле одного из домов на улице Западносибирской. Одни тюменцы писали, что была найдена живая новорожденная девочка, другие писали о мальчике, третьи утверждали, что обнаружен труп ребенка.