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Разыскивается женщина, выбросившая младенца в мусорку

6 апреля 2015, 12:31
Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области дала официальный комментарий по поводу обнаружения новорожденного ребенка в мусорном баке на Лесобазе. В частности, там отметили, что младенец уже был мертв, когда его нашли. Возбуждено уголовное дело.
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Дети

Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области дала официальный комментарий по поводу обнаружения новорожденного ребенка в мусорном баке на Лесобазе. В частности, там отметили, что младенец уже был мертв, когда его нашли. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в минувшую пятницу в социальных сетях появились сообщения о младенце, найденном в мусорном контейнере, расположенном возле одного из домов на улице Западносибирской. Одни тюменцы писали, что была найдена живая новорожденная девочка, другие писали о мальчике, третьи утверждали, что обнаружен труп ребенка.

«Женщина, выбрасывавшая мусор, обнаружила замороженное тело новорожденного мальчика без видимых повреждений, завернутое в желтое махровое полотенце. Возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность матери новорожденного. Допрашиваются жильцы всех близлежащих домов», — рассказали в следственном управлении.

Если у вас есть какая-либо информация по факту случившегося, просьба сообщить ее по телефонам: 8 (3452) 27-39-02, 27-40-63 или 02.

#Новости#Дети#Тюмень#Следственное управление#Таня#Происшествия
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