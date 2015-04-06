Прокуратура обнаружила 8 опасных крыш с наледью и сосульками

В ходе проверки соблюдения законодательства при организации и производстве работ по очистке от наледи и сосулек кровель зданий и домов прокурорами выявлено 35 нарушений закона. Для их устранения внесено 15 представлений, объявлено 94 предостережения, сообщает прокуратура Тюменской области.