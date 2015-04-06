Прокуратура обнаружила 8 опасных крыш с наледью и сосульками

Директорам ООО «МУП Московское ЖКХ», ООО «Червишевское ЖКХ», МУП «Новотарманское ЖКХ», ООО «Надежда», МУП «Ембаевское ЖКХ», МУП «Винзилинское ЖКХ», МУП ЖКХ п. Боровский, Богандинский МУП «Коммунальщик», МУП «Каскаринское ЖКХ» прокуратурой Тюменского района объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона о своевременной очистке кровель заданий и домов от наледи и сосулек.
Аналогичные предостережения объявлены всеми территориальными прокурорами.
В ходе проверки соблюдения законодательства при организации и производстве работ по очистке от наледи и сосулек кровель зданий и домов прокурорами выявлено 35 нарушений закона. Для их устранения внесено 15 представлений, объявлено 94 предостережения, сообщает прокуратура Тюменской области.