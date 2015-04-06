Оплата за тепло компенсируется субсидией

«Особое внимание нужно уделить нюансам начисления субсидии на оплату услуг горячего водоснабжения, отопления и не путать со льготами, предоставляемыми малообеспеченным гражданам, — комментирует тему заместитель директора по реализации услуг компании „Тепло Тюмени“ Екатерина Веретенникова. — Это другая категория социальной поддержки. Важно знать, что субсидия „на тепло и горячую воду“ рассчитывается по специальной формуле (Постановление Правительства ТО № 335-П от 27.06.2014 г.) и предоставляется лишь в случае положительного результата этого расчета».