Оплата за тепло компенсируется субсидией

Тариф на тепловую энергию в Тюмени с 1 декабря 2014 года для населения составил 1142,77 руб/Гкал. Тем не менее, рост коммунальных тарифов в регионе ограничен, поэтому повышенный тариф компенсируется субсидией на оплату услуг горячего водоснабжения и централизованного отопления средствами областного бюджета (Постановление Правительства ТО от 27.06.2014 N 335-п).
Алгоритм учета субсидии для потребителя простой. ТСЖ/УК/ЖСК производит расчет по каждой коммунальной услуге отдельно и в платёжном документе потребителя указывает сумму субсидий, которая отображается в отдельной строке либо колонке. Итоговая сумма к оплате указывается за вычетом начисленной субсидии.
В интересах жителей Тюмени самостоятельно контролировать предоставления данной субсидии. Вопросы по её начислению должны снимать УК, ТСЖ или ЖСК на обслуживании которых находится жилой дом.
Если возникают проблемы с начислением, обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию ТО, Департамент тарифной и ценовой политики ТО, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Управление защиты прав потребителей ТО. Данные организации полномочны проверять, как исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК) соблюдают законодательство, говорят в теплоснабжающей организации.
«Особое внимание нужно уделить нюансам начисления субсидии на оплату услуг горячего водоснабжения, отопления и не путать со льготами, предоставляемыми малообеспеченным гражданам, — комментирует тему заместитель директора по реализации услуг компании „Тепло Тюмени“ Екатерина Веретенникова. — Это другая категория социальной поддержки. Важно знать, что субсидия „на тепло и горячую воду“ рассчитывается по специальной формуле (Постановление Правительства ТО № 335-П от 27.06.2014 г.) и предоставляется лишь в случае положительного результата этого расчета».
Получить консультацию по вопросам порядка предоставления субсидий за тепловую энергию и горячее водоснабжение тюменцы могут в компании «Тепло Тюмени» по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, 8.