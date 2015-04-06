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Оплата за тепло компенсируется субсидией

6 апреля 2015, 13:49
Субсидии на оплату услуг горячего водоснабжения и отопления не стоит путать со льготами, предоставляемыми малообеспеченным гражданам. Проследить их начисление можно в колонке квитанции на оплату ЖКУ.

Тариф на тепловую энергию в Тюмени с 1 декабря 2014 года для населения составил 1142,77 руб/Гкал. Тем не менее, рост коммунальных тарифов в регионе ограничен, поэтому повышенный тариф компенсируется субсидией на оплату услуг горячего водоснабжения и централизованного отопления средствами областного бюджета (Постановление Правительства ТО от 27.06.2014 N 335-п).

Алгоритм учета субсидии для потребителя простой. ТСЖ/УК/ЖСК производит расчет по каждой коммунальной услуге отдельно и в платёжном документе потребителя указывает сумму субсидий, которая отображается в отдельной строке либо колонке. Итоговая сумма к оплате указывается за вычетом начисленной субсидии.

В интересах жителей Тюмени самостоятельно контролировать предоставления данной субсидии. Вопросы по её начислению должны снимать УК, ТСЖ или ЖСК на обслуживании которых находится жилой дом.

Если возникают проблемы с начислением, обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию ТО, Департамент тарифной и ценовой политики ТО, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Управление защиты прав потребителей ТО. Данные организации полномочны проверять, как исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК) соблюдают законодательство, говорят в теплоснабжающей организации.

«Особое внимание нужно уделить нюансам начисления субсидии на оплату услуг горячего водоснабжения, отопления и не путать со льготами, предоставляемыми малообеспеченным гражданам, — комментирует тему заместитель директора по реализации услуг компании „Тепло Тюмени“ Екатерина Веретенникова. — Это другая категория социальной поддержки. Важно знать, что субсидия „на тепло и горячую воду“ рассчитывается по специальной формуле (Постановление Правительства ТО № 335-П от 27.06.2014 г.) и предоставляется лишь в случае положительного результата этого расчета».

Получить консультацию по вопросам порядка предоставления субсидий за тепловую энергию и горячее водоснабжение тюменцы могут в компании «Тепло Тюмени» по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, 8.

#Новости#Тарифы#Тепло Тюмени#Коммунальные тарифы#Департамент тарифной и ценовой политики#Субсидии#Женя#Общество
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