На улице П. Артамонова выпала из окна девушка. Она погибла

На улице Прокопия Артамонова в Тюмени произошел трагический случай. Девушка выпала из окна многоэтажки и погибла.
О том, что в микрорайонах девушка выпала из окна с высоты 13 этажа, написали в группе «Подслушано. Тюмень» в соцести «ВКонтакте».
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили информацию интернет-пользователей.
«Девушку обнаружили у дома № 8 по улице Прокопия Артамонова в 14.50. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 1. Предполагается, что девушка выпала из открытого окна на 13 этаже, но в этой квартире дверь не открывают, поэтому о причинах и обстоятельствах трагедии говорить рано», — отметили в полиции.
Разбираться в случившемся предстоит сотрудникам Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Людмила Рослова уточнила, что тело 28-летней девушки было обнаружено на крыше торгового центра, расположенного на первом этаже жилого дома на улице Прокопия Артамонова.
«По предварительным данным, на момент совершения суицида девушка находилась в квартире матери, расположенной на 13 этаже. Дверь заперта изнутри. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа», — отметила сотрудница следственного управления.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Фото из соцсетей