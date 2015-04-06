На улице П. Артамонова выпала из окна девушка. Она погибла

«Девушку обнаружили у дома № 8 по улице Прокопия Артамонова в 14.50. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 1. Предполагается, что девушка выпала из открытого окна на 13 этаже, но в этой квартире дверь не открывают, поэтому о причинах и обстоятельствах трагедии говорить рано», — отметили в полиции.