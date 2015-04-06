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На улице П. Артамонова выпала из окна девушка. Она погибла

6 апреля 2015, 16:13
На улице Прокопия Артамонова в Тюмени произошел трагический случай. Девушка выпала из окна многоэтажки и погибла.
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Тюмень

На улице Прокопия Артамонова в Тюмени произошел трагический случай. Девушка выпала из окна многоэтажки и погибла.

О том, что в микрорайонах девушка выпала из окна с высоты 13 этажа, написали в группе «Подслушано. Тюмень» в соцести «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили информацию интернет-пользователей.

«Девушку обнаружили у дома № 8 по улице Прокопия Артамонова в 14.50. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 1. Предполагается, что девушка выпала из открытого окна на 13 этаже, но в этой квартире дверь не открывают, поэтому о причинах и обстоятельствах трагедии говорить рано», — отметили в полиции.

Разбираться в случившемся предстоит сотрудникам Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Людмила Рослова уточнила, что тело 28-летней девушки было обнаружено на крыше торгового центра, расположенного на первом этаже жилого дома на улице Прокопия Артамонова.

«По предварительным данным, на момент совершения суицида девушка находилась в квартире матери, расположенной на 13 этаже. Дверь заперта изнутри. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа», — отметила сотрудница следственного управления.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Фото из соцсетей

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