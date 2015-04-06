На Мелиораторов отключат воду

Под отключение попадают несколько частных домов по адресам: Голышева; Северная 2-я; Северная 3-я; Западная 4-я; Западная 5-я; Северная 5-я; Зимняя; Сидора Путилова; Западная 3-я; Северная 4-я; Западная 6-я; Мелиораторов. А также: Мелиораторов: 1, 1А, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8А, 8, 8а/1, 9А, 9, 10, 11А, 11, 13, 17А, 17, 19, 21, 23, 25, 42, 46, 46/2, 48; Голышева: 2А, 3А, 4Б, 5; 70 лет Октября: 1Б, 1А, 2А, 2Б, 2А, 2, 3Б, 4, 4А, 5А, 5Б, 6А, 6, 7, 7А, 7Б, 9Б, 9А, 9, 11, 12, 14, 14А, 16, 17, 18, 18А, 20, 20А, 22, 24, 26, 26А; Сидора Путилова: 41; несколько административных зданий, в том числе школа № 45, гимназия на Путилова, 22; детсад № 144.