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Мать двоих детей вновь получила срок за содержание наркопритона

6 апреля 2015, 10:08
В Тюмени осуждена 37-летняя жительница Ялуторовска Юлия Гасюк. Она признана виновной по ч.1 ст. 232 УК РФ (содержание притона для потребления наркотических средств).
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Тюмень

В Тюмени осуждена 37-летняя жительница Ялуторовска Юлия Гасюк. Она признана виновной по ч.1 ст. 232 УК РФ (содержание притона для потребления наркотических средств).

Гасюк в Ялуторовске трижды привлекалась к уголовной ответственности за содержание наркопритона. В январе 2013 года она условно-досрочно освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание. Между тем, на путь исправления женщина не встала.

Летом 2014 года Гасюк перебралась в Тюмень. Подруга разрешила ей проживать в пустующей квартире на Червишевском тракте. Гасюк и там организовала притон.

«Она нигде не работала, а на наркотики нужны были деньги. Гасюк обеспечивала наркоманов необходимой утварью, а те готовили наркотики к употреблению и делились с ней. Об этом вскоре стало известно сотрудникам полиции. 16 декабря 2014 года они задержали Гасюк и 5 ее гостей, все находились в состоянии наркотического опьянения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Суд назначил Гасюк 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда. При назначении наказания суд учел «стойкую асоциальную направленность подсудимой, не желающей вставать на путь исправления».

Добавим, что из-за своего образа жизни Гасюк в 2010 году была лишена родительских прав в отношении двух своих сыновей.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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