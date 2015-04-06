Мать двоих детей вновь получила срок за содержание наркопритона

«Она нигде не работала, а на наркотики нужны были деньги. Гасюк обеспечивала наркоманов необходимой утварью, а те готовили наркотики к употреблению и делились с ней. Об этом вскоре стало известно сотрудникам полиции. 16 декабря 2014 года они задержали Гасюк и 5 ее гостей, все находились в состоянии наркотического опьянения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.