К празднику ветераны получат выплаты — от 3 до 7 тысяч рублей

Труженики, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев; граждане, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 3 тысячи рублей.