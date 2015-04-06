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К празднику ветераны получат выплаты — от 3 до 7 тысяч рублей

6 апреля 2015, 09:49
Ко Дню Победы ветераны Тюменской области получат единовременную выплату от 3 до 7 тысяч рублей. Об этом сообщает Отделение ПФР по Тюменской области.

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ получат по 7 тысяч рублей.

Труженики, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев; граждане, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 3 тысячи рублей.

По предварительным данным единовременная выплата* положена более 19 тысячам жителям Тюменской области. В апреле—мае 2015 года Отделение ПФР по Тюменской области перечислит на эти цели свыше 82 млн рублей.

Праздничную выплату ветераны получат одновременно с пенсией в беззаявительном порядке на основании данных, имеющихся в территориальных органах Пенсионного фонда, а также сведений, полученных в результате межведомственного взаимодействия без истребования дополнительных документов подтверждающих соответствующий статус гражданина.

*Указ Президента Российской Федерации от 26.02.2015 № 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945 годов».

#Новости#Единовременные выплаты#День Победы#Ветераны#Женя#Общество
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