Тоболяка могут посадить за угрозы в адрес следователя

«Как следует из материалов уголовного дела, днем 28 января 2015 года Павлов, находясь в помещении следственного отдела по г. Тобольск следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области, оскорбил 35-летнюю женщину-заместителя начальника отдела и угрожал ей убийством. Мужчина был не согласен с ответом, который замначальника дала по его обращению. Кроме того, он распылил в помещении слезоточивый газ», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Материалы уголовного дела направлены в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине светит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.