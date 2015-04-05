Тоболяка могут посадить за угрозы в адрес следователя

«Как следует из материалов уголовного дела, днем 28 января 2015 года Павлов, находясь в помещении следственного отдела по г. Тобольск следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области, оскорбил 35-летнюю женщину-заместителя начальника отдела и угрожал ей убийством. Мужчина был не согласен с ответом, который замначальника дала по его обращению. Кроме того, он распылил в помещении слезоточивый газ», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.