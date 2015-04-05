nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тоболяка могут посадить за угрозы в адрес следователя

5 апреля 2015, 10:50
Тоболяк угрожал женщине-следователю убийством и распылил в следственном отделе слезоточивый газ. Теперь 29-летний Алексей Павлов обвиняется по ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

«Как следует из материалов уголовного дела, днем 28 января 2015 года Павлов, находясь в помещении следственного отдела по г. Тобольск следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области, оскорбил 35-летнюю женщину-заместителя начальника отдела и угрожал ей убийством. Мужчина был не согласен с ответом, который замначальника дала по его обращению. Кроме того, он распылил в помещении слезоточивый газ», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Материалы уголовного дела направлены в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине светит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

#Новости#Угроза убийством#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25