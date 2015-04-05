Когда нашли «спайс», попытался подкупить инспектора ДПС

«В результате осмотра салона автомобиля под передним пассажирским сиденьем было обнаружено наркотическое средство — „спайс“ — массой 1,2 грамма. Желая избежать уголовной ответственности, подозреваемый, находясь в служебном автомобиле, положил между сиденьями денежные купюры. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку сотрудник полиции отказались от взятки», — асообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.