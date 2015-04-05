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Когда нашли «спайс», попытался подкупить инспектора ДПС

5 апреля 2015, 09:30
Сотрудники ГИБДД нашли в салоне остановленного в Тюмени автомобиля «спайс». Водитель попытался откупиться, но полицейский от денег отказался. В отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки).
Сюжет
Тюмень

2 апреля около 4.30 сотрудники ДПС остановили на Червишевском тракте в Тюмени автомобиль. В ходе проверки документов инспекторы обратили внимание на то, что водитель и пассажир находятся в состоянии наркотического опьянения.

«В результате осмотра салона автомобиля под передним пассажирским сиденьем было обнаружено наркотическое средство — „спайс“ — массой 1,2 грамма. Желая избежать уголовной ответственности, подозреваемый, находясь в служебном автомобиле, положил между сиденьями денежные купюры. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку сотрудник полиции отказались от взятки», — асообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.

#Новости#Взятки#Тюмень#Таня#Происшествия
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