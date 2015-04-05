Антон Шипулин и Екатерина Юрлова — победители «Гонки чемпионов»

«Хотелось бы, чтоб эта гонка прописалась у нас. Мы все еще раз проанализируем. Но уже сейчас понятно, что плюсов будет больше, чем минусов. Если на соревнования по другим видам спорта в Тюмени не всегда собирались полные залы, то на биатлон все билеты распродали за две недели. Зритель голосует! Это все пропаганда спорта и здорового образа жизни. Такие праздники нужны — они объединяют людей, делают их добрее душой», — цитирует слова губернатора сайт Союза биатлонистов России.