Антон Шипулин и Екатерина Юрлова — победители «Гонки чемпионов»

Звезды российского и зарубежного биатлона устроили в эти выходные настоящий спортивный праздник для жителей нашего города. Накануне в «Жемчужине Сибири» прошли соревнования «Приз губернатора области», а сегодня тысячи тюменцев смотрели «Гонку чемпионов» на стадионе «Геолог». Российские биатлонисты не подвели болельщиков, особенно отличился уроженец Тюмени Антон Шипулин.
Лыжную трассу, для которой на стадион «Геолог» свозили снег, за некоторое время до начала «Гонки чемпионов» протестировал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он пробежал дистанцию в пять километров и остался доволен созданными для соревнований условиями: «Снежное покрытие соответствует температуре, достаточно вязкое, но бежать на лыжах можно».
«Проблем с подготовкой стадиона к соревнованиям не было. Мы наморозили снега с большим запасом, выложили только половину. Возить его издалека не пришлось, мы его брали рядом, на этом серьезно сэкономили. Ведь когда Гонка чемпионов проходила в Москве, самая большая статья затрат касалась доставки снега», — цитирует слова губернатора его пресс-служба.
В воскресенье, 5 апреля, зрители начали собираться на стадионе «Геолог» задолго до начала соревнований. Концертная программа не давала заскучать, однако болельщики с нетерпением ждали появления спортсменов. И немудрено, ведь для участия в «Гонке чемпионов» в Тюмень приехали французы Мартен и Симон Фуркады, итальянки Доротея Вирер и Карин Оберхофер, финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен и титулованный норвежец Уле Эйнар Бьорндален, а также другие спортсмены, среди которых особой любовью тюменцев пользуется воспитанница югорского биатлона Дарья Домрачева, выступающая за Белоруссию. Российскую национальную команду представили Антон Шипулин, Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова и Евгений Гараничев.
Состязания начались с женского масс-старта. Дарья Домрачева в очередной раз подтвердила свой уровень и финишировала первый, допустив лишь один промах. Как отмечает сайт Союза биатлонистов России, для белорусской спортсменки эта победа стала первой в масс-старте на пяти «Гонках чемпионов», в которых она принимала участие. Второе место заняла еще одна представительница Белоруссии Надежда Скардино, третье — итальянка Карин Оберхофер. Россиянка Екатерина Юрлова заняла седьмое место, еще одна представительница России Дарья Виролайнен шла в топ-3 гонки до третьего рубежа, но в итоге из-за семи промахов откатилась на десятое место.
Любимец тюменской публики Антон Шипулин победил в мужском масс-старте. Второе место занял француз Мартен Фуркад, третье — норвежец Уле Эйнар Бьорндален. Евгений Гараничев финишировал шестым.
Жеребьевка на смешанную эстафету была интересна сама по себе: кого выберут себе в пару именитые спортсмены? Дарья Домрачева решила бежать с Бьорндаленом, Антон Шипулин — с Екатериной Юрловой. Евгений Гараничев выбрал в пару Карин Оберхофер, а Дарья Виролайнен бежала с Симоном Фуркадом. Остальные пары были такими: Надежда Скардино — Мартен Фуркад, Ондрей Моравец- Кайса Мякяряйнен, Фредрик Линдстрем — Доротея Вирер, Тея Грегорин — Яков Фак, Михал Шлезингер — Вероника Виткова, Жан-Гийом Беатрикс — Валентина Семеренко.
К ликованию тюменских болельщиков пара россиян — Антон Шипулин и Екатерина Юрлова — стали победителями этой «Гонки чемпионов». Результат спортсменов — 34 минуты 36,3 секунды при четырех промахах. Симон Фуркад и Дарья Виролайнен отстали от лидеров на 14,7 секунд. Третьими стали словенцы Тея Грегорин и Яков Фак. Титулованные Домрачева и Бьорндален финишировали четвертыми.
На пресс-конференции губернатор Владимир Якушев, что «Гонка чемпионов» — рейтинговые соревнования, и Тюменской области предстоит побороться за право проводить их в будущем.
«Хотелось бы, чтоб эта гонка прописалась у нас. Мы все еще раз проанализируем. Но уже сейчас понятно, что плюсов будет больше, чем минусов. Если на соревнования по другим видам спорта в Тюмени не всегда собирались полные залы, то на биатлон все билеты распродали за две недели. Зритель голосует! Это все пропаганда спорта и здорового образа жизни. Такие праздники нужны — они объединяют людей, делают их добрее душой», — цитирует слова губернатора сайт Союза биатлонистов России.