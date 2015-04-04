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Тюменским школьникам преподали уроки трезвости

4 апреля 2015, 15:11
Уроки трезвости прошли для школьников 5-10-х классов в школах № 48 и № 33 г. Тюмени, а также теоретическая подготовка волонтёров 8-го класса по проведению социальных опросов «Отраву — за город, в спецмагазины!».
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Тюмень

Уроки трезвости прошли для школьников 5-10-х классов в школах № 48 и № 33 г. Тюмени, а также теоретическая подготовка волонтёров 8-го класса по проведению социальных опросов «Отраву — за город, в спецмагазины!».

Подобные встречи нацелены на то, чтобы показать подрастающему поколению, что трезвость — это естественное состояние, и является фундаментом всех добрых качеств человека.

«Каждый человек рождается трезвым. Однако в течение жизни трезвость у детей отнимается информационными способами: с помощью привлекательных образов с алкоголем и табаком в фильмах, сериалах и через негативный пример окружающих. Сформировать защиту у подрастающего поколения помогут уроки трезвости в школах», — отметил преподаватель теории трезвости, эксперт регионального штаба ОНФ Виктор Киви.

В конце уроков учеников шестых классов традиционно попросили написать, кем они мечтают стать, и каким видят наш город в будущем. Ответы получились самые разные. Ребята хотят стать спецназовцами, танкистами, дизайнерами или воспитателями в детском саду, профессиональными фотографами и модельерами.

При этом, каждый считает, что если в городе не будут продавать алкоголь и табак, он будет чище и благополучнее. Как показывает 10-летняя практика проведения уроков трезвости, подобные встречи позволяют к 11-му классу сохранить трезвость у 90% учеников.

Уже в это воскресенье, 5 апреля, юные добровольцы примут участие в проведении социального опроса «Отраву — за город, в спецмагазины!». Активисты тюменского отделения ОНФ и общества «Трезвая Тюмень» проведут его с 14:00 до 15:30 на территории ТОСа «Мыс Доброй Надежды», сообщает общероссийское общественное движение «Народный фронт за Россию».

Фото: http://vrednovosti.com

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