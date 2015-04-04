На Цветной бульвар прибудет десант здоровья

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В рамках года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который был объявлен президентом Российской Федерации В.В. Путиным, россияне отметят этот праздник массовой акцией «День борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Тюменцы также присоединятся к этой акции.

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