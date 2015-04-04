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На Цветной бульвар прибудет десант здоровья

4 апреля 2015, 09:15
Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В рамках года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который был объявлен президентом Российской Федерации В.В. Путиным, россияне отметят этот праздник массовой акцией «День борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Тюменцы также присоединятся к этой акции.
Сюжет
Тюмень

7 апреля в 12:00 на Цветном бульваре высадится десант здоровья из числа волонтеров медицинской академии и главных врачей городских поликлиник, а также их заместителей. Врачи поделятся с жителями областной столицы своими личными секретами здоровья и хорошего самочувствия.

Все участники акции получат много полезной информации о том, как сохранить здоровье сердца и сосудов, «сердечные» подарки, а также приглашения на масштабный праздник «За здоровьем всей семьей», который состоится 11 апреля, сообщают в АНО ОЗН «Центр профилактики Тюменской области».

Фото: http://kingcoupon.ru

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