На Цветной бульвар прибудет десант здоровья

7 апреля в 12:00 на Цветном бульваре высадится десант здоровья из числа волонтеров медицинской академии и главных врачей городских поликлиник, а также их заместителей. Врачи поделятся с жителями областной столицы своими личными секретами здоровья и хорошего самочувствия.
Все участники акции получат много полезной информации о том, как сохранить здоровье сердца и сосудов, «сердечные» подарки, а также приглашения на масштабный праздник «За здоровьем всей семьей», который состоится 11 апреля, сообщают в АНО ОЗН «Центр профилактики Тюменской области».
Фото: http://kingcoupon.ru