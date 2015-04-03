Юниорское первенство России по дзюдо прошло в Тюмени

С приветственным словом перед дзюдоистами выступил Юрий Маркович Луковский — участник Великой Отечественной Войны, капитан ВС СССР, дважды награжденный орденом Красной звезды, медалью за Боевые заслуги, медалью за заслуги перед Отечеством. Он пожелал спортсменом удачной борьбы и хорошего настроения.
На торжественной церемонии открытия соревнований выступил исполнительный директор федерации дзюдо России Валентин Викторович Хабиров. От имени президента федерации Василия Васильевича Анисимова он вручил памятные доски губернатору Тюменской области Владимиру Владимировичу Якушеву и директору департамента по спорту и молодежной политике Дмитрию Викторовичу Грамотину в знак благодарности и признательности за поддержку и развитие дзюдо в Тюменской области.
В первый день соревнований на татами боролись спортсмены в весовых категориях до 48, 52, 60 и 66 кг. Золотую медаль для сборной тюменской области завоевала Айгуль Таштимирова. В финальной схватке она «иппоном» одержала победу над Полиной Молчановой, представляющей сборную Бурятии.
Второй день турнира принес медали еще двум представителям «ЦОП «Тюмень-дзюдо» — «золото» у Арби Хамхоева (в/к до 73 кг), по замечаниям выигравшего челябинца Евгения Волосникова. Бронзовую медаль завоевала Яна Крюкова (в/к до 70 кг).
В третий день тюменец Никита Дибрин стал лучшим в весовой категории свыше 100 кг. В финальном поединке он уверенно одолел Алексея Давия из Москвы. Серебряная медаль у Рустама Амирметова (в/к до 90 кг), «бронза» на счету Ивана Сундукова (в/к св. 100 кг).
В командном зачёте сборная Тюменской области заняла первое место.