Юниорское первенство России по дзюдо прошло в Тюмени

На торжественной церемонии открытия соревнований выступил исполнительный директор федерации дзюдо России Валентин Викторович Хабиров. От имени президента федерации Василия Васильевича Анисимова он вручил памятные доски губернатору Тюменской области Владимиру Владимировичу Якушеву и директору департамента по спорту и молодежной политике Дмитрию Викторовичу Грамотину в знак благодарности и признательности за поддержку и развитие дзюдо в Тюменской области.