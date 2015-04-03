Всероссийский автопробег к 70-летию Победы скоро приедет в Тюмень

Во время мероприятия тюменский ветеран Великой Отечественной войны внесет свою лепту в создание общероссийской книги «Дневники ветерана. Непридуманная история войны», авторами которой станут ветераны со всех уголков страны, от Сахалина до Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».