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Всероссийский автопробег к 70-летию Победы скоро приедет в Тюмень

3 апреля 2015, 15:36
В Южно-Сахалинске стартовал автопробег, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией. В Тюмень участники автопробега прибудут 23 апреля.
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Тюмень

Автопробег «Южно-Сахалинск — Севастополь» продлится с 3 апреля по 25 мая. Девять автомобилей, 29 человек проедут через 24 региона России — от Сахалинской области до Республики Крым — с целью объединить все субъекты Российской Федерации знаменательной для каждого россиянина датой.

В Тюмень праздничный митинг с участниками автопробега пройдет на Площади Прощания. В нем примут участие представители власти, сторонники партии «Единая Россия», члены «Молодой Гвардии», ветеранских и общественных организаций, студенты, ученики тюменских школ, кадеты и курсанты.

Во время мероприятия тюменский ветеран Великой Отечественной войны внесет свою лепту в создание общероссийской книги «Дневники ветерана. Непридуманная история войны», авторами которой станут ветераны со всех уголков страны, от Сахалина до Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».

Фото: hsmolmotor.ru

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