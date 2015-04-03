Всероссийский автопробег к 70-летию Победы скоро приедет в Тюмень

Автопробег «Южно-Сахалинск — Севастополь» продлится с 3 апреля по 25 мая. Девять автомобилей, 29 человек проедут через 24 региона России — от Сахалинской области до Республики Крым — с целью объединить все субъекты Российской Федерации знаменательной для каждого россиянина датой.
В Тюмень праздничный митинг с участниками автопробега пройдет на Площади Прощания. В нем примут участие представители власти, сторонники партии «Единая Россия», члены «Молодой Гвардии», ветеранских и общественных организаций, студенты, ученики тюменских школ, кадеты и курсанты.
Во время мероприятия тюменский ветеран Великой Отечественной войны внесет свою лепту в создание общероссийской книги «Дневники ветерана. Непридуманная история войны», авторами которой станут ветераны со всех уголков страны, от Сахалина до Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».
Фото: hsmolmotor.ru